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女老師開學日「大露雪乳」　跳肚皮舞喜迎小一新生　爸嗨翻媽氣瘋

記者王佩翊／編譯

全台各級學校於9月1日分別開學，而這天正好也是俄羅斯的「知識日」與開學日，當地一間學校為了慶祝節日，特地請到一名女老師身穿清涼的白色薄紗舞衣，在學生與家長面前大跳性感的肚皮舞，現場還有年僅7歲的小一新生。消息傳出後，引發民眾與當地教育單位的不滿。教育部表示，將會針對此事對該校進行一系列調查。網友則搞笑表示，「請問是學生爸爸們出錢要求的表演嗎？」

根據《每日郵報》報導，俄羅斯東南部城市哈巴羅夫斯卡的「第76號學校」1日為了歡迎學生回到校園，同時慶祝這個充滿意義「知識日」，竟然讓一名女老師穿上性感的白色舞衣，在圍觀的小學生與家長面前，大跳火熱的肚皮舞。

▲▼女老師開學日「大露雪乳」　跳肚皮舞喜迎小一新生　爸爸嗨翻媽氣瘋。（圖／翻攝自east2west）

▲女老師在學生與家長面前大跳火辣的肚皮舞。（圖／翻攝自east2west）

不僅如此，這名女老師的上衣布料更是少到只能遮住胸部，大露事業線，連舞裙的大開叉都讓女老師在表演時大腿根部若隱若現，實在是「太過養眼」。然而該段影片流出後，隨即引發熱議，有網友認為，這場表演根本不適合放在學校，還諷刺稱，「難道是爸爸花錢請女老師來表演的嗎？」還有網友直言，「這根本是脫衣舞俱樂部才會有的表演。」

當地教育部門負責人得知消息後深感憤怒，教育部認為，「這樣的表演不可以出現在孩童面前，是不合適的」。據悉，該間學校負責人將為此事負起責任，校方也將接受教育部調查。

總部位於莫斯科的母親理事會的會長巴茲可雅（Tatyana Butskaya）抨擊道，「知識日應該是學生的日子，讓孩子們穿著制服向老師獻花，這並不難。儘管年紀小的學生可能搞不清楚狀況，但高年級的孩子一定感到很尷尬。」

不過也有網友持反對意見，認為這樣的表演「頗有新意」。網友表示，「現場的每個人都很高興，女老師也受到表揚」、「這不是低俗的娛樂，是一種象徵鳥的舞蹈，能夠給孩子帶來一種永不放棄的信息」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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