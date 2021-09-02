　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美CDC大推「輝瑞功效」抗Delta也超強！　7張圖表證明防護力

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲美國食品藥品監督管理局（FDA）上週全面批准輝瑞疫苗，使其成為史上最快通過的藥物。。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國目前主要施打輝瑞及莫德納疫苗，疾病管制與預防中心（CDC）獨立顧問委員會8月30日投票表決，一致推薦輝瑞疫苗可供16歲以上民眾施打，14名專家分析極大量數據後指出，此疫苗不僅安全，還能有效避免重症住院、提高存活率，即使面對傳染力更強的Delta病毒也是如此。以下為7張相關數據圖表。

1、未接種者住院比例，約為已接種者的16倍

CDC指出，疫苗能讓人們免於染疫、住院或死亡。美國目前1.74億人打完2劑疫苗，截至8月23日，僅0.006%成人，也就是不到9千人仍染疫住院。該國63萬6015起死亡病例中，僅0.3%，也就是2063人曾接種疫苗的。

▲▼美國CDC依據7張圖表證明施打輝瑞的好處。（圖／翻攝US CDC）

2、50歲以下未接種者「住院比例」特別高

CDC持續追蹤全美不同地區14州的250間醫院數據，發現50歲以下、未施打疫苗的人，今年住院率明顯較高。

▲▼美國CDC依據7張圖表證明施打輝瑞的好處。（圖／翻攝US CDC）

3、各疫苗有效預防Delta重症病例

CDC委員會蒐集世界各地14項最新獨立研究，評估各疫苗對抗Delta的效果。他們發現輝瑞、莫德納及嬌生預防重症有效性超過80％。雖然由於Delta病毒強襲，越來越多人打完疫苗卻仍染疫，但整體而言，他們的症狀都很輕微。此圖表中，藍色圈圈代表輝瑞抵抗Delta的效力，紅色圈圈代表輝瑞及莫德納抵抗Delta防護效果。

▲▼美國CDC依據7張圖表證明施打輝瑞的好處。（圖／翻攝US CDC）

4、不論Delta強襲前後，疫苗都能有效降低住院率

CDC委員會蒐集美國、英國及以色列6項最新研究，分析各疫苗在Delta病毒出現前後的有效性。他們發現，雖然疫苗預防Delta引發症狀的功效降低，但已接種者住院病例依然十分罕見。也就是說，完整接種者染疫後，可能出現更普通的症狀，例如頭痛、流鼻水或發燒，而非病倒送醫。

▲▼美國CDC依據7張圖表證明施打輝瑞的好處。（圖／翻攝US CDC）

5、年輕健康族群接種輝瑞，大幅降低重症病例

CDC估計，在16至29歲年輕健康族群中，每注射100萬劑輝瑞疫苗，高達9980名人能夠避免住院（淺藍色直條），大約1300人不會送進加護病房（深藍色直條），也就是代表的數值。另外，此圖表也展示各年齡組施打輝瑞的利弊，每注射100萬劑輝瑞，大約136名青少年或年輕成人發生心肌炎的罕見副作用（紅色直條）。

▲▼美國CDC依據7張圖表證明施打輝瑞的好處。（圖／翻攝US CDC）

6、輝瑞的好處勝過心肌炎的極小風險

此圖表按照年齡、性別區分，並且以每施打100萬劑為單位，顯示接種輝瑞後出現心肌炎的病例數。根據估計，16至29歲年輕族群中，每施打100萬劑僅發生不到150例心肌炎，但卻可以避免成千上萬例致命的新冠感染。

▲▼美國CDC依據7張圖表證明施打輝瑞的好處。（圖／翻攝US CDC）

7、輝瑞的過敏反應非常罕見

此圖表顯示，每注射100萬劑輝瑞疫苗，僅出現5例過敏反應，此數值比專家起初預估的還要少了1/2左右。此外，輝瑞疫苗的過敏反應通常可透過腎上腺素治療，而全美各地的接種點都備有上述藥物。

▲▼美國CDC依據7張圖表證明施打輝瑞的好處。（圖／翻攝US CDC）

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
幕後／搶到BNT現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事
2點不遮了！　女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳
單車裝「噴射引擎」飆133km！ 　警一句話秒擊落
首批BNT到貨　復星老董「感謝5對象」：助台灣同胞驅除疫情陰
舊手機將不能用LINE了！　官方公布唯一解法
台北地院驚傳墜樓！　單親媽偷書哭喊：太貴賠不起
BNT來了！專家提醒「它不是神藥」：2種人易有過敏反應
3歲童身上爬滿「黑色漩渦紋」！　眼尖醫點出不是胎記：會終身存

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打2劑「媽德納」慘了！辣妹飛夏威夷爽玩　1字拼錯秒被抓包

莫德納打第3劑加強針數據出爐　對Delta抗體增加42.3倍

朋友惡作劇挖洞！10歲童墜入「沙坑突然塌陷」　當場被活埋悶死

德州「心跳法」正式上路！懷孕6周禁止墮胎　性侵受孕也不例外

懷疑戴綠帽！人妻被變態夫「針線縫下體」　垂死向警求情：別抓他

2點全露不遮了！女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳　為救地球脫了

美CDC大推「輝瑞功效」抗Delta也超強！　7張圖表證明防護力

真實版班傑明！南非女嬰「臉皮下垂」滿臉皺紋　蒼老模樣曝光

才開學2週！德州連爆51確診「2教師病逝」　學校急關1週

女老師開學日「大露雪乳」　跳肚皮舞喜迎小一新生　爸嗨翻媽氣瘋

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

打2劑「媽德納」慘了！辣妹飛夏威夷爽玩　1字拼錯秒被抓包

莫德納打第3劑加強針數據出爐　對Delta抗體增加42.3倍

朋友惡作劇挖洞！10歲童墜入「沙坑突然塌陷」　當場被活埋悶死

德州「心跳法」正式上路！懷孕6周禁止墮胎　性侵受孕也不例外

懷疑戴綠帽！人妻被變態夫「針線縫下體」　垂死向警求情：別抓他

2點全露不遮了！女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳　為救地球脫了

美CDC大推「輝瑞功效」抗Delta也超強！　7張圖表證明防護力

真實版班傑明！南非女嬰「臉皮下垂」滿臉皺紋　蒼老模樣曝光

才開學2週！德州連爆51確診「2教師病逝」　學校急關1週

女老師開學日「大露雪乳」　跳肚皮舞喜迎小一新生　爸嗨翻媽氣瘋

綠委爆加碼券縮水　政院：經費許可、獲支持可做加碼

疫情下的舞蹈「謳咾」　天空舞集：用讚美「重造心的連結」

醫療正義：談新冠肺炎疫苗分配與順序

這個日本代購團老出事！揪出「詐健保」撈百萬　22人下場曝

新人結婚「主持人現身是綜藝界天后」！　一出場賓客尖叫：平民史詩婚禮

神秘人5分鐘拔掉「復必泰」布條！火速鑽進機艙畫面曝

打高端猝死！家屬要求加驗遭拒　高大成提1解方喊：不應直接拒絕

幕後／搶到BNT國際現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事

打2劑「媽德納」慘了！辣妹飛夏威夷爽玩　1字拼錯秒被抓包

「離我遠一點！」大車勸世貼紙超直白：在這乘涼的，草都長高了

國際熱門新聞

女老師開學露雪乳　跳肚皮舞迎小學生　爸嗨翻媽氣瘋

新變種病毒株Mu 日本機場查到2例

13年前救過拜登 口譯員無法搭上班機受困阿富汗

阿富汗反抗軍死守拒投降！　塔利班籲和平解決

歐洲議會外委會壓倒性通過　挺正名「台灣」

又是榮譽殺人！　她拒嫁堂哥遭3兄弟亂刀捅死影片曝

2022世界大學排名　台大跌出百大

北韓婉拒300萬劑科興疫苗：應送給受疫情重創國家

滿載63人大巴士「摔下200公尺懸崖」　已知32人死亡

18歲狠孫嫌奶奶太囉嗦　持刀朝臉猛砍致死

日本莫德納「黑色顆粒」材質曝光　確認是不鏽鋼

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

中國是否承認塔利班？外交部引「毛澤東名言」表態

美撤軍後塔利班遊行　大秀美式裝備「黑鷹」升空

更多熱門

相關新聞

建人肉免疫防火牆　醫喊「關鍵5萬人」先打第3劑

建人肉免疫防火牆　醫喊「關鍵5萬人」先打第3劑

「5萬劑疫苗成本比起三級或四級警戒，可以說非常非常的低。」精神科醫師潘建志今天（2日）表示，他估計讓關鍵的5萬人先施打第三劑mRNA疫苗，就能有效完成環狀接種，建立「人肉免疫防火牆」，有效降低Delta變種病毒傳入台灣的機率，爭取時間讓更多社區民眾接種疫苗，拯救人命，希望指揮中心這次也能接受建議。

青少年先打BNT　專家：錯誤政策

青少年先打BNT　專家：錯誤政策

德州連爆2教師確診病逝　學校急關1週

德州連爆2教師確診病逝　學校急關1週

專家列3類人可選AZ、高端、BNT

專家列3類人可選AZ、高端、BNT

追擊ISIS-K！　美不排除與塔利班合作

追擊ISIS-K！　美不排除與塔利班合作

關鍵字：

北美要聞輝瑞CDCDelta病毒新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

郭台銘買BNT：從沒花錢花這麼開心

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面