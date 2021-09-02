美CDC大推「輝瑞功效」抗Delta也超強！　7張圖表證明防護力

▲美國食品藥品監督管理局（FDA）上週全面批准輝瑞疫苗，使其成為史上最快通過的藥物。。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國目前主要施打輝瑞及莫德納疫苗，疾病管制與預防中心（CDC）獨立顧問委員會8月30日投票表決，一致推薦輝瑞疫苗可供16歲以上民眾施打，14名專家分析極大量數據後指出，此疫苗不僅安全，還能有效避免重症住院、提高存活率，即使面對傳染力更強的Delta病毒也是如此。以下為7張相關數據圖表。

1、未接種者住院比例，約為已接種者的16倍

CDC指出，疫苗能讓人們免於染疫、住院或死亡。美國目前1.74億人打完2劑疫苗，截至8月23日，僅0.006%成人，也就是不到9千人仍染疫住院。該國63萬6015起死亡病例中，僅0.3%，也就是2063人曾接種疫苗的。





2、50歲以下未接種者「住院比例」特別高

CDC持續追蹤全美不同地區14州的250間醫院數據，發現50歲以下、未施打疫苗的人，今年住院率明顯較高。





3、各疫苗有效預防Delta重症病例

CDC委員會蒐集世界各地14項最新獨立研究，評估各疫苗對抗Delta的效果。他們發現輝瑞、莫德納及嬌生預防重症有效性超過80％。雖然由於Delta病毒強襲，越來越多人打完疫苗卻仍染疫，但整體而言，他們的症狀都很輕微。此圖表中，藍色圈圈代表輝瑞抵抗Delta的效力，紅色圈圈代表輝瑞及莫德納抵抗Delta防護效果。





4、不論Delta強襲前後，疫苗都能有效降低住院率

CDC委員會蒐集美國、英國及以色列6項最新研究，分析各疫苗在Delta病毒出現前後的有效性。他們發現，雖然疫苗預防Delta引發症狀的功效降低，但已接種者住院病例依然十分罕見。也就是說，完整接種者染疫後，可能出現更普通的症狀，例如頭痛、流鼻水或發燒，而非病倒送醫。

5、年輕健康族群接種輝瑞，大幅降低重症病例

CDC估計，在16至29歲年輕健康族群中，每注射100萬劑輝瑞疫苗，高達9980名人能夠避免住院（淺藍色直條），大約1300人不會送進加護病房（深藍色直條），也就是代表的數值。另外，此圖表也展示各年齡組施打輝瑞的利弊，每注射100萬劑輝瑞，大約136名青少年或年輕成人發生心肌炎的罕見副作用（紅色直條）。





6、輝瑞的好處勝過心肌炎的極小風險

此圖表按照年齡、性別區分，並且以每施打100萬劑為單位，顯示接種輝瑞後出現心肌炎的病例數。根據估計，16至29歲年輕族群中，每施打100萬劑僅發生不到150例心肌炎，但卻可以避免成千上萬例致命的新冠感染。





7、輝瑞的過敏反應非常罕見

此圖表顯示，每注射100萬劑輝瑞疫苗，僅出現5例過敏反應，此數值比專家起初預估的還要少了1/2左右。此外，輝瑞疫苗的過敏反應通常可透過腎上腺素治療，而全美各地的接種點都備有上述藥物。

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