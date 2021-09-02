繼續打擊ISIS-K！　美國「不排除」和塔利班合作

▲塔利班在美軍撤退期間，曾在協議後護送美公民到機場，並協助機場外圍維安。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美軍參謀首長聯席會議主席麥利今天表示，不排除與重掌阿富汗政權的塔利班合作，協調共同對付日前在喀布爾機場附近發動自殺攻擊的「呼羅珊伊斯蘭國」。

在美軍於8月30日正式撤離阿富汗後，麥利（Mark Milley）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天連袂召開記者會，首度公開對外說明阿富汗撤離行動細節。

奧斯汀表示，隨著阿富汗任務的結束，其他任務必須持續進行。美軍一直在努力應對疫情大流行，也會持續應對來自中國、俄羅斯、伊朗與北韓的安全挑戰，抓住印太地區與其他地區的新機遇，深化與老盟友與新夥伴的聯繫，捍衛民主免受敵人侵害。

在被問及日後美國與塔利班（Taliban）的關係發展，是否可能在針對「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）的反恐行動中合作時，麥利直言，「有可能」。

麥利也坦言，無法確知塔利班的未來，但從他的親身經歷來看，塔利班過去是殘暴的組織，是否會改變仍有待觀察。但在戰爭中，「你做該做的，以減少任務與軍隊風險，而非必須做的」。

奧斯汀表示，美軍指揮官與塔利班在「一系列範圍極小的議題上」合作，以盡可能讓許多人撤離。但對塔利班的未來，他則不願多做任何預測僅表示，會盡所能專注於ISIS-K，了解他們的關係網絡，並向他們的所作所為究責。