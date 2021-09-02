阿富汗反抗軍死守拒投降！　塔利班盼和平解決：美軍來也難逆轉勝

▲阿富汗反抗軍死守潘杰希爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍撤軍阿富汗政府全面潰敗後，如今只剩下一個省份仍有反抗軍繼續奮戰對抗塔利班。預計在9月3日建立新政府的塔利班，一名高層1日表示塔利班軍隊已經重重包圍「叛軍省」，呼籲反抗軍和平談判。

自從8月15日阿富汗首都喀布爾陷落以後，群山環繞的潘杰希爾（Panjshir）就是唯一仍頑強抵抗的省分，戰事擴及鄰省巴格蘭（Baghlan），在地武裝也和塔利班發生激戰。

已故反塔利班傳奇領袖、「潘杰希爾雄獅」之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）作為反抗軍領袖，號召並團結當地數個武裝組織，以及全國各地敗陣的政府軍和陸戰隊殘兵，誓死抗戰到底且不對塔利班投降。

塔利班領袖之一莫塔奇（Amir Khan Motaqi）在預錄好的談話中，呼籲反抗軍放下武器，「阿富汗伊斯蘭酋長國是屬於所有阿富汗人的。」

塔利班進占喀布爾之後，隨即表示大赦所有過去20年間幫助國美軍的阿富汗人，但仍有許多女性、翻譯員等人因恐懼試圖逃離或是把自己鎖在家中。女性因不願替塔利班煮飯遭槍殺炸死、民謠歌手因職業被處決，以及許多違背塔利班官方「溫和開明形象」的殘忍行徑不斷傳出。

莫塔奇表示，塔利班已經嘗試各種方法想要和潘杰希爾的放抗軍談判，「但很不幸、很不幸地，沒有任何結果。」他接著表示在談判未果後，塔利班只好準備從潘杰希爾的四方進行圍殲戰，但他仍說反抗軍已經沒有任何理由好反抗，更要他們記住即使是北約或美國軍隊來，都不可能打敗塔利班。