2022世界大學影響力排名　台大跌出百大！台灣40校上榜

▲台大在2022世界大學排名中跌出百大榜單。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education，THE）2日公布2022世界大學排名，冠軍仍由英國牛津大學奪下，蟬聯6年第一名寶座；而在台灣方面，台灣大學從去年的97名下降至113名，跌出百大榜單。

▲台大排行第113名。（圖／翻攝自泰晤士高等教育特刊網站，下同）

泰晤士高等教育特刊公布2022世界大學最新排名，前10名依序為英國牛津大學、美國加州理工學院（第2名）、美國哈佛大學（第2名）、美國史丹佛大學、英國劍橋大學（第5名）、美國麻省理工學院（第5名）、美國普林斯頓大學、美國加利福尼亞大學（簡稱柏克萊加大）、美國耶魯大學、美國芝加哥大學。

而在台灣方面，台灣大學從去年的97名下降16名，排行第113名，跌出百大榜單；但整體而言，台灣共有40所學校入榜，比去年增加2所學校。前5名依序為台灣大學（113名）、台北醫學大學（201至250名）、中國醫藥大學（301至350名）、陽明交通大學（301至350名）、清華大學（351至400名）。

▲台灣入榜的前5所大學。

研究團隊表示，在2021年至2022年的排名中，有19所學校在發表與新冠肺炎相關的醫學論文之後獲得好成績，其中有11所在中國、1所在台灣、1所在香港。另外，在前200名的排行中，中國從去年的7所增加到10所，數量排名超越加拿大，與荷蘭持平。

泰晤士高等教育數據科學主管大衛沃特金斯（David Watkins）表示，新冠肺炎在全球產生巨大影響，相關論文獲得大量引用在意料之中，有些論文僅僅發表1年，就有超過2萬次引用。