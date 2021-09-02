登機畫面曝光！　台灣首批BNT疫苗今早抵達

▲《鏡週刊》獨家取得九十多萬劑輝瑞/BNT疫苗登機前畫面，預定於2日清晨7:30抵達台北。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

由鴻海/永齡基金會、台積電與慈濟購買的1,500萬劑輝瑞/BNT疫苗，原本預定九十多萬劑會在今（1日）晚間抵台，但因為載運疫苗的盧森堡國際貨運航班CV-7962班機延遲，所以才將表定落地時間修正為明天（2日）清晨7:30。本刊取得相關航班由資訊，同時也獨家取得疫苗登機前畫面。

依據本刊取得的班機資訊，這批輝瑞/BNT疫苗，原定是盧森堡當地時間8月31日21:15出發，經18小時15分的飛行時間，原定是今日台北時間晚上9:30抵達，但由於航班未準時出發，也因此抵台時間修正為週四（2日）上午7:30。

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從本刊獨家取得的登機畫面，可以看到棧板上有網狀包覆貨品外，還標示有「復必泰，新型冠狀病毒mRNA疫苗」字樣。據了解，由於鴻海創辦人郭台銘正在隔離，所以明日疫苗抵台時，郭特別委託表姊、台積電慈善基金會董事長張淑芬接機。



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