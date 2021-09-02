科技股推動　美股多收紅那指創新高

▲在科技股推動之下，那斯達克指數創下歷史新高。（圖／路透社）

文／中央社紐約1日綜合外電報導

美國股市3大指數今天多收紅，在科技股推動之下，那斯達克指數創下歷史新高，標普指數以接近先前高點作收。

道瓊工業指數下跌48.20點或0.14%，收35312.53點。

標普指數上漲1.43點或0.03%，以4524.11點作收。

科技股那斯達克指數上揚50.14點或0.33%，收在15309.38點。

費城半導體指數下挫17.77點或0.52%，收3399.95點。