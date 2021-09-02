美半年廢棄「超過1500萬劑」疫苗！　四大連鎖藥局丟逾760萬劑

▲美國自3月開始到現在，全國報廢至少1500萬劑疫苗。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據美媒獲得的政府數據顯示，美國藥局和州政府從今年3月1日到現在，報廢丟棄的COVID-19疫苗就高達1510萬劑，遠比先前傳言的數量還要多很多。

「CNBC」報導根據美國疾病控制和預防中心（CDC）於8月31日釋出的數據，發現美國4家連鎖藥局各自廢棄的疫苗數量，分別都超過100萬劑。其中比任何州政府或疫苗提供商都更浪費的連鎖藥局是沃爾格林（Walgreens），這家美國最大的連鎖藥局集團遍布50州、8217間分店，廢棄的疫苗總數將近260萬劑；CVS藥局則丟棄230萬劑；沃爾瑪廢棄160萬劑；美國第二大連鎖藥局集團愛來德（Rite Aid）則是報廢了110萬劑。

實際數量可能更多，CDC公布的數據只侷限在各大藥局通路「自主回報」的廢棄數量，部分州和聯邦政府通路甚至沒有完整回報或未回報。其中一個例子是密西根，CDC釋出的數據清單上列有「密西根州─廢棄12劑」；然而密西根衛生及公共服務部表示，該通路自去年12月至今已經廢棄25萬7673劑，顯示目前全國統計數量只能看見實際情況的冰山一角。

由於不像其他疫苗是「1劑1人」，COVID-19疫苗每劑開封後可以施打的人數較多，需要抽取和稀釋，問題就會比其他疫苗更容易發生。總體來說目前遇到疫苗必須廢棄的狀況，分別有瓶身破裂、稀釋比例錯誤、冷凍疫苗的設備損壞等；另一個會被列入廢棄的情況，就是疫苗單瓶劑量比應有的還要少。

英國華威克大學（University of Warwick）全球公衛法助理教授西卡拉拉（Sharifah Sekalala）表示，「當大部分非洲國家疫苗覆蓋率不到5％的同時，我們有這麼多疫苗廢棄真的是悲劇，南半球有很多國家還沒有疫苗可打，非洲大陸只有10％以下，那是嚴重不公平和很有問題的。」

CDC發言人諾德蘭（Kristen Nordlund）透過電郵回覆，表示COVID-19疫苗的廢棄數量「仍然非常低」，代表聯邦政府和藥廠等許多相關人士緊密聯手推動更多人接種疫苗的成效，同時減少疫苗的浪費

諾德蘭補充，隨著COVID-19疫苗的量產增加，就算可能會增加更多的殘劑，每個通路還是必須把握機會為愈多人施打愈好。