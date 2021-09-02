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新「變種病毒株Mu」就在台灣旁邊！　日本機場查到2例

▲▼日本成田機場。（圖／路透）

▲日本機場。簡易已經發現新變種病毒株Mu（圖／路透）

中央社記者楊明珠東京1日專電

日本厚生勞動省今天表示，6月和7月在日本機場進行COVID-19檢疫時，查到2個感染新變種病毒株Mu病例，兩位感染者分別來自阿拉伯聯合大公國（UAE）及英國。

世界衛生組織（WHO）8月30日表示正在監控新變種病毒株Mu，將Mu變異株列為「需留意變異株」（variant of interest）。Mu變異株是今年1月首度在哥倫比亞被發現的。

日本經濟新聞報導，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）今天公布，6月和7月在日本機場進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫結果，發現有2個感染Mu變異株的病例。

因為世衛組織正在監控Mu變異株，日本國立感染症研究所把至今的檢查結果重新做統計、公布。

日本機場檢疫查到的兩個感染Mu變異株的病例當中，其中一例是6月26日從阿拉伯聯合大公國（UAE）抵達日本機場的一位40多歲女性，另一例是7月5日從英國抵達日本機場的50多歲女性。兩人都是無症狀但體內帶有病原體。

世衛組織將Mu變異株列為「需留意變異株」（variant of interest），警戒層級低於具高度傳染力的印度型（Delta）變異株。

日本厚生勞動省表示，將與各國政府、世衛組織、專家等合作，關注各國的感染情況，努力做好防疫工作。

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