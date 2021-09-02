阿公家驚見神秘「裱框符咒」！內行一看超羨慕：這是寶物

▲有網友在阿公家發現神秘裱框符令，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

上一代人節儉惜物，把許多回憶都保存得很好，可以跨世代當作傳家寶。一名網友在臉書分享表示，他回到阿公家時意外發現一張頗有歷史感的符令，上頭不僅畫著太極八卦陣，一旁還有各神尊的法號，讓他相當好奇「這是什麼呢？」引發熱議。對此，有內行人就出面解釋，並稱「這是寶物！現在已經找不太到了」。

一名網友在臉書社團「靈異公社」PO出一張裱框符令，只見泛黃的符紙上，中間畫了一個八卦圖，周圍則寫滿各式神尊法號，像是龍神八卦、閭山教主神靈罡、白鶴仙師等，看似相當神秘，令原PO不禁求問，「想問問各位，剛剛回阿公家發現這張類似符令的是什麼呢？感覺有歷史了。」

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文章一出，馬上吸引不少網友討論，有內行人就出面解釋，「這是符籙閭山派三階法師的八卦鎮煞符，分暗諱及明符籙書寫，就且不論正統否，會書寫的最快也要有要一至二個小時」、「道教閭山派鎮宅大符」、「你這符，比那些什麼5雷符令牌還要有用，千萬不能缺角還是弄髒」、「這是寶物！現在已經找不太到了」、「招財鎮宅，好符」。

另外，也有不少網友歪樓，「古時候的實名制QR碼」、「確定這不是徒生在練習畫符用的A4紙嗎」、「中間一橫一橫用QR Code掃看保存期限」、「簽名照吧」、「畢業簽名冊」、「七月中元祭造景用」。

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