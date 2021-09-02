短裙嫩妹遭「強拖扯衣」露底美腿走光！地鐵還原真相　警方回應了

▲西安地鐵發生女乘客遭扯衣拖行事件，警方出面回應。（圖／翻攝微博，下同）

記者許力方／綜合報導

西安地鐵日前發生一起女乘客「被拖走」事件，一名長髮年輕女子因與其他乘客發生口角爭執，遭保全人員強行拖離車廂，過程中她或趴或坐奮力掙扎，黑色連身裙都被扯掉，全身剩下一條剩內褲。影片引發熱議，網友痛批暴力執法，地鐵公司還原真相，堅稱是女子拒絕下車不聽勸，才會被強制帶離，事件也驚動交通部介入處理。

事發於8月30日，西安地鐵3號線大雁塔車站，影片顯示，短裙嫩妹當時和另一名男乘客爭執，不斷喊著「加我微信」、「快點快點加我微信！」隨後就從車廂座位上，遭保全人員雙手架起，強行拖曳出場，過途中因掙扎扯開裙子，全身大面積裸體，只剩下一條內褲，她激動尖叫喊「我的市民卡和身分證都在裡面」，起身就往車廂衝。全程被目擊者錄影下來。

拖行影片被PO上網引發熱議，網友紛紛痛罵暴力執法，「保全執法太不文明了，把女乘客拖拽出車廂、拉扯至衣不蔽體，只剩下內褲，還回應說女的鬧事在先…」要求地鐵給出合理解釋。

對此西安地鐵運營分公司於8月31日發文說明，稱當時女乘客在行駛的車廂內和其他乘客發生口角，期間不停辱罵身邊乘客、發生肢體衝突，嚴重影響乘車秩序；下午5時45分，車輛抵達大雁塔站後，站內人員和熱心乘客上前勸阻，試圖把人帶離車廂，結果因女子反應激烈、拒不下車，為了確保行車安全，工作人才及時報警，最後在保全陪同下，女子抵達目的地後自行離開。

針對該案，交通運輸部官方微博9月1日回應網友評論，稱已經上報此事件，正在處理。另外，站內工作人員也稱，女乘客已經報警，據悉，目前地鐵公司相關部門正在開會協商，警方也已經介入，具體情況還在調查中。

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