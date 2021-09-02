電腦滿滿「開車影片」被女友發現！他秒變單身崩潰

▲原PO藏在電腦內的影片及照片被女友看到，竟落得分手的下場。（示意圖／pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「我真的不懂我做錯什麼了？」一名男網友表示，交往6個月的女友發現他藏在電腦內的大量影片、照片，竟直接提出分手、斷聯，讓他完全不知道該如何是好。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他平常會檢舉行車違規的人，因此電腦內留下了大量的檢舉資訊，如照片及影片等，「電腦會留存是因為想說作成影片當教材，有時候幫學員上課會用到，比如哪些檢舉99%會成功？！但真的沒想到會被翻出來。」

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「看到違規就想檢舉」，原PO說，檢舉國道交通違規並沒有獎金，因此他都是秉持幫助社會的信念才檢舉，「沒有讓違規的人受到一點處罰，怎麼知道自己錯了？」但這件事卻讓女友反感，進而分手，頓時讓他對人生感到茫然，「分手後真的直接聯繫不上她，我真的不懂我做錯什麼了？我真的很愛我女友，我不是開玩笑的，認真求助怎麼樣取得平衡？」

▲有網友針對原PO檢舉的行為分成兩派論戰。（示意圖／記者季相儒攝）



網友看完紛紛留言，「女友應該是其中被你檢舉的一個」、「台南蘇大媽再年輕幾歲，一定非常適合你」、「檢舉違規是正義，檢舉完還留著當紀念是變態」、「我覺得你問題滿大的，雖說檢舉違規本意很好可是你這樣感覺每天出門專程找違規檢舉，感覺變態」。

也有人支持原PO說，「可能我曾經被違規的害過，出車禍在家躺了大半年，真心覺得台灣就是要多一點像樓主這樣的人」、「你也可以上網徵求檢舉達人女伴，以檢舉為樂為前提交往結婚」、「挺你，違規就該被罰天經地義，支持違規的都沒教養」、「你沒錯啊！對付危害其他用路人的違規仔就是檢舉」。

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