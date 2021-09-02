WHO：歐洲恐增23萬死　疫苗短缺接種率下跌14%

▲歐洲疫苗短缺導致疫情擴大，WHO預估，到今年12月1日時，死亡人數將新增23萬6000。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，歐洲的COVID-19死亡人數在上周增加了11%，預估至今年12月1日，死亡數可能新增23萬6000人，歐洲成員國中，有33國在2週內發病率超過10%，部分國家疫苗接種率甚至只有6%，整體情況不太樂觀。過去的施打「第3劑」疫苗計劃又再次被提出，WHO的態度也因為確診數飆升有所改變，稱這是保護方式之一。

根據《COVID-19全球疫情地圖》數據顯示，累計至8月29日，歐州已有5500多萬例確診、110多萬例死亡。

WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，疫情的失控和疫苗脫不了關係，儘管整個歐洲約一半人口已完整接種疫苗，但是仍有部分國家疫苗數量不夠，在過去6週都無法獲得疫苗，導致接種率下降14%，低收與中低收國家只有6%的人完整打完疫苗，更慘的在後面，一些國家只有1/10的醫療人員接種疫苗。

疫苗短缺的慘況導致歐洲53個成員國中，有33國在2週內發病率超過10%，死亡率更是增加11%，如果疫苗持續供應不及，預估到今年12月1日時，死亡人數將新增23萬6000人。

克魯格指出，疫情擴散的原因除了疫苗缺乏，Delta變種病毒的強大感染力也是一大關鍵，再加上鬆綁的防疫措施和暑假旅遊人數上升，導致病毒傳播快速，所以「有剩餘的疫苗，請分享給需要的國家」。

先前被否決的施打「第3劑」疫苗計劃，如今又再度被提起，WHO這次不再反彈，反而稱這是保護方式之一，追加疫苗也不是「奢侈品」。過去，WHO認為，富國施打「第3劑」疫苗將擴大貧富差距。