日本莫德納再發現「黑色顆粒」　同批次疫苗已接種3790人

▲日本莫德納疫苗出現黑色顆粒。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

日本神奈川縣官方指出，一名藥劑師在一瓶莫德納疫苗中，發現黑色顆粒，而且同一批次疫苗已經接種3790人，現在已經緊急停用這批疫苗，這已經是日本在一周之內，第四次通報疫苗中發現汙染物的案例，類似的事件可能會導致民眾接種疫苗意願降低。

根據《路透社》報導，日本在不到一周前，才因為發現疫苗汙染，停打了163萬劑莫德納，如今又又有藥劑師在疫苗即將施打時，發現了黑色顆粒，使得日本的疫苗推廣蒙上陰影。

神奈川縣表示，經銷商武田製藥已收集了疑似含有汙染物的疫苗，統計3790人已經接種這一批疫苗。

▲在某些情況下，針頭插入使用不當，可能會造成橡膠塞碎片脫落。（圖／路透）



《路透社》報導指出，在某些情況下，從未使用的疫苗瓶中發現異物，可能是因為針頭插入不當，導致疫苗橡膠塞的碎片脫落。

武田製藥沒有對這件事做出立即回應，只在網站上發出一則通知表示，在製程中發生橡膠塞碎片混入的情況相當罕見。

日本厚生省則援引武田製藥的聲明表示，神奈川縣使用的疫苗，與其他批次不同，橡膠材料似乎是在製程中混入的。

根據BBC報導，負責給疫苗裝瓶的西班牙藥廠「ROVI」發表聲明指出，問題可能源自於西班牙的某一條生產線。

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