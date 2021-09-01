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名古屋市長「驚爆確診」！上月亂咬女選手金牌被罵翻

▲▼選手金牌被咬 東奧組委會：除瑕疵外無法更換,後藤希友。（圖／路透）

▲日本名古屋市長河村隆上月咬選手金牌。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日本名古屋市長河村隆之日前會見東奧金牌日本女壘隊選手後藤希友時，在記者會上咬了選手金牌被痛斥，事後河村雖然道歉但卻硬拗是「愛的表現」，引發大批日本民眾痛罵。如今河村隆之爆出確診新冠肺炎，將進行相關治療。

綜合日本媒體報導，河村隆之的特別祕書在8月29日確診新冠肺炎，雖然河村沒被匡列為密切接觸者，但他當天就開始自主在家隔離，並在8月31日接受核酸檢測（PCR）檢測。名古屋市副市長杉野綠1日表示，河村隆之檢測結果出爐，確定染疫，將進行後續治療。

現年72歲的河村隆之於上月4日接見東奧女壘金牌成員後藤希友，在選手象徵性地將金牌掛到他身上後，沒有經過同意就拉下口罩，直接在金牌上咬了一口，讓所有人都超傻眼，後藤希友更是一臉尷尬。

對於河村的失禮行為，後藤希友所屬的豐田汽車提出抗議稱，市長的行為非常不尊重運動員。而就連在柔道男子60公斤級項目中擊敗楊勇緯奪得金牌的日本選手高藤直壽都在推特發文直言，「我看了影片後，聽到非常清楚『喀』的一聲，選手們為了不讓金牌刮壞，都會非常小心且溫柔地對待，後藤選手沒有生氣心胸真的好寬大，如果是我一定會哭出來。」

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