沖繩海岸發現火箭碎片！　印有「中國載人航天」字樣

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣一座小島的海岸邊發現疑似火箭的碎片，上面有用藍色的字體寫著「中國」、「航天」等字樣，不排除是中國大陸發射的火箭碎片，相關人員會在2日抵達調查。

根據NHK報導，沖繩縣竹富町小濱島在8月30日發現有一片長4公尺、寬2.5公尺的火箭碎片被沖上岸，白色的底上面用藍色的字清楚寫著「中國載人航天」的簡體字，當地防災危機管理科人員認為，這應該是中國大陸的火箭碎片。

發現碎片的海岸距離住宅區有500公尺左右，沒有任何災損回報。不過，當地居民從8月15日開始就在距海岸200公尺遠的岩石附近看過碎片，推測應該是8月底被第12號颱風奧麥斯帶來的強浪給沖上岸，相關人員會在2日抵達進行調查。

中國大陸於1992年起啟動「中國載人航天工程」戰略，並在今年6月17日發射長征二號F遙十二火箭，由中國神舟十二號載著三名太空人升空，也成功和天和核心艙對接，與天舟二號貨運飛船形成組合體。

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