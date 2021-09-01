日媒爆：真子公主堅持結婚「形同私奔」　婚後經濟狀況不樂觀

▲ 小室圭因家庭糾紛，飽受外界質疑，真子公主仍堅持結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子公主2017年與未婚夫小室圭訂婚，大喜之日卻一再延後，1日終於傳出將在年底前完婚。但有分析指出，二人的婚事之所以突然有所進展，除因小室從美國法學院畢業，可解決經濟問題，也是因為真子公主執意結婚，二人實際上有如「私奔」。

現年29歲的真子公主與大學同學小室愛情長跑10年，因小室的母親向前男友欠下大筆債務，加上小室赴紐約攻讀法律，訂婚滿4年卻遲遲未能完婚，這門婚事也面臨皇室及大眾的質疑眼光。不過根據日媒1日報導，日本皇室宮內廳透露，他們將在年底結婚，受到疫情影響，可能不會舉行盛大的皇室婚禮，將創下皇室戰後首次不辦婚禮的紀錄。

《讀賣新聞》指出，二人2018年2月宣布婚期延後時提出的原因是，沒有充裕的時間準備婚後生活。而小室今年5月已從法學院畢業，預計通過紐約州律師考試後在當地就業，便可奠定經濟基礎，滿足結婚的條件，婚後可能前往美國。且真子公主不顧外界眼光，在一連串輿論風波下，仍堅持與小室結婚。

《讀賣新聞》援引一名皇室記者說法指出，據相關人士透露，雖然秋篠宮同意真子公主結婚，「但絕對不是贊同，實際上說是『私奔』也不為過。」一名前皇室記者也表示，真子公主不打算辦婚禮，更傳出有意不領皇族脫離皇籍時可獲得的補助金（一時金），「這當然是史無前例」、「應該是想表明這樁婚事不被皇室認可吧。」

《週刊文春》則根據美國法律專業雜誌報導，紐約州律師事務所律師第一年平均薪資為16.5萬美元（約新台幣458萬元）。從論文看來，小室對金融領域感興趣，而金融專業的律師在市場上需求較高，基本薪資也有所提高，但前一二年會相當辛苦，加上當地稅金40%，房租也是全世界數一數二的高，小室還得償還大筆債款，婚後經濟前景不甚樂觀。

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