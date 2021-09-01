東京奧運「誤丟」3萬片全新口罩、數千件防護衣　價值500萬日幣！

▲東京奧組委「誤丟」未使用過的剩餘防疫物資，其中包含3萬多片全新口罩。圖為東京奧運開幕式。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

東京奧運暨帕運會組委會31日表示，夏季奧運會閉幕後，在整理9個比賽場館的過程中「誤丟了」全新的3.3萬片口罩、3420件醫用防護衣、380瓶手部消毒液等防疫物資，合計價值相當於500萬日幣（約新台幣127萬元）。

根據NHK報導，為因應防疫，東京奧運、帕運使用的各個比賽場館都有準備口罩、防護衣等物資，但因為本屆不開放觀眾入場，實際使用數量不多。東京奧組委原本有意在奧運結束後將剩餘物資無償捐贈給醫療機構。然而，奧組委31日卻表示，在馬拉松、高爾夫、棒球、曲棍球、衝浪與沙灘排球等項目，共計9個會場中丟棄了價值約500萬日幣的防疫物資。

據奧組委透露，被「誤丟」的物資有660盒50片裝的口罩、3420件醫用防護衣、380瓶手部消毒液，口罩占總量的12％、防護衣與消毒液則各占總量的7％。奧組委的大會運營局長山下聰大為此公開道歉，「這是不應該發生的事情，在此道歉，帕運會將努力防止類似事件再次發生。」

山下聰大表示，在場館撤離作業時，心電圖與血壓計等租借用品都要歸還到當地醫療設施，可以轉讓的口罩、防護衣、手套等消耗品也捐贈了一部分，但在撤離期限臨近的情況下，因為沒有事先預備好臨時保管場所，也沒有馬上找到可接收物資的機構，才不小心廢棄了部分未使用的醫療物資。

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