「新變種病毒Mu」列WHO監控中　恐有疫苗抗藥性！現蹤國盛行率39％

▲WHO於31日公告，「Mu」新冠變異株已被列入需監控留意的病毒清單。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／綜合報導

世界衛生組織（WHO）於31日發布每周例行疫情公告，其中點出今年1月首度在哥倫比亞被發現的「Mu變種病毒」（前稱B.1.621，哥倫比亞變異株）有對疫苗產生抗藥性的風險，目前正在監控當中，現已被列入「需留意變異株」（variant of interest）清單。

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WHO進一步表示，「Mu變種病毒」出現的一系列突變顯示出，它可能具有「免疫逃脫特性」，有可能對疫苗具有抗藥性，逃脫免疫反應的風險，但仍須進一步研究，才能對Mu變異株有更多瞭解。Mu在哥倫比亞現蹤之後已傳播至南美洲與歐洲，全球盛行率降至0.1％以下，但在哥倫比亞盛行率高達39％。

在傳染力較高的Delta變種席捲全球後，各界普遍擔心有新型變種病毒的出現，然而，包含原始新冠病毒（SARS-CoV-2）在內，所有病毒都會隨時間變異，但大部分的變異對病毒功能性的影響微乎其微，有時甚至不會有影響，但某些特定的突變卻可能會影響病毒特性、傳播速度、病症嚴重程度，以及對疫苗等藥物的抗藥性等。

據悉，WHO目前辨識出4種「高關注變異株」（Variants of Concern, VOC），其中包含首見於英國、已散播至193個國家的Alpha變異株，以及從印度開始、造成170國嚴重傳染疫情的Delta變異株。另外，包括Mu在內則有5種為監控中的「需留意變異株」。

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