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婦拿20年傳家寶鑑定！專家一看驚呼「罕見」：值76萬

實習記者林郁婷／綜合報導

英國一位婦人日前拿著傳家藍寶石胸針，到BBC的節目上鑑定，沒想到專家一看大驚，表示「色澤如此漂亮的藍寶石真的非常罕見。」經過鑑定結果，由於有75克拉的重量，再加上周圍18克拉的白金，總價值高達2萬英鎊（約新台幣76.2萬元）。

根據《鏡報》報導，威爾森太太（Kath Wilson）日前參加BBC的電視節目「古董路演（Antiques Roadshow）」，地點在當地的莫登山公園（Morden Hill Park）。她特定拿著自家的傳家寶，一個鑲有藍寶石的精美鑽石胸針給專家班傑明（John Benjamin）鑑定，那是一個問號型狀的胸針，上面鑲著一顆超大的水藍色寶石，上方還有白色小小的碎鑽點綴。

威爾森太太表示，寶石是丈夫的祖父在1920、30年代去巴西時買的，之後丈夫的父親才鑲在胸針上，多年來，它只會出現在重要場合，自己則是在女兒的婚禮上戴過一次，其他時間幾乎沒有拿出來，也不知其價值。

鑑定專家班傑明看到後十分震驚，直言這顆大約75克拉的海藍寶石，不管是大小還是顏色都非常罕見，而上面還有18克拉的火焰狀白金作裝飾，整體具有60年代的風格。約翰笑說，「我不能再強調了，它的大小真的很驚人，我們在市場上看不到這些，這顆應該是最好的部分。」

班傑明粗估這樣傳家寶的價值約2萬英鎊（約新台幣76.2萬元），讓在場所有人都倒吸一口氣，威爾森太太更是以為自己聽錯了，又重新問一遍，最後她向班傑明表達感謝，「你的話讓我很開心。」

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