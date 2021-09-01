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落實非核家園打擊「綠能蟑螂」　台高檢祭最高檢舉獎金1千萬

▲台灣高等檢察署 。（圖／取自Google地圖）

▲台灣高等檢察署 。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／台北報導

為有效查緝妨害綠能產業發展相關犯罪，台灣高等檢察署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，加強偵辦「綠能蟑螂」，查獲貪瀆犯罪檢舉人最高有1000萬元獎金，籲請民眾發現不法踴躍檢舉。

▲台灣高等檢察署 。（圖／取自Google地圖）

▲檢方查扣索賄金塊。

為落實政府「非核家園及綠色能源」的施政方針，達成能源安全、環境永續及綠色經濟之政策目標，排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索施工廠商，嚴重妨害綠能產業發展，臺高檢署於8月30日下午召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」。

會議由台高檢署檢察長邢泰釗主持，由法務部檢察司指派黃榮德主任檢察官列席，邀集經濟部能源局、調查局廉政處、刑事警察局、海巡署及苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南及屏東地方檢察署等相關機關共同與會。會中邀請彰化地檢署蔡勝浩檢察官分享偵辦公務員及民意代表等向綠能產業業者索賄案件，並查扣犯罪不法所得經驗，以強化各相關機關偵辦妨害綠能產業發展相關犯罪之專業能力及偵查智能。

台高檢則針對妨害綠能產業發展相關犯罪將成立督導小組，由肅貪督導中心召集人陳宏達主任檢察官擔任召集人，查緝重大犯罪督導中心召集人鄭鑫宏主任檢察官擔任副召集人，柯怡如檢察官擔任執行秘書，與苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、屏東等7個地檢署建立聯繫窗口及聯繫平臺，瞭解問題，發現犯罪，立即偵辦，以提升相關案件偵查效能，遏阻不法。

該7個地檢署指派專責檢察官與各地方縣市政府綠能專案辦公室等相關地方主管機關及法務部調查局地方調查處(站)、各縣(市)政府警察局成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫小組」，充份蒐集相關情資，針對各類不法犯罪類型加強蒐證，並精緻團隊辦案，以提升偵查效能，遏阻不法。

台高檢表示，檢察機關與司法警察機關強力掃蕩綠能產業「綠能蟑螂」，目前已偵辦28案，羈押9人，起訴23人，扣得3645萬元，自動繳回527萬元，扣押不動產18筆，成果豐碩，現已有多家受害廠商及民眾出面檢舉，檢察機關已陸續積極展開偵查作為。

為達能源轉型、環境永續政策目標，對於妨害綠能產業發展之相關犯罪，台臺高檢呼籲民眾勇於檢舉，檢察機關對於檢舉人姓名必予保密，檢舉貪瀆不法案件，檢舉人最高有1000萬元獎金。

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