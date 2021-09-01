塔利班嗨辦「美國葬禮」影片曝！棺材披星條旗遊街　居民擠爆搶拍

記者吳美依／綜合外電報導

美國及盟友8月30日完全撤離，替歷時20年的阿富汗戰爭劃下句點。塔利班與支持者隔（31）日在東南部最大城市霍斯特（Khost）舉行一場「模擬葬禮」，大批群眾抬著棺材在街上遊行，而棺木上所覆蓋的正是美國、英國及法國等北約（NATO）等國家的國旗，側拍影片在社群媒體上瘋傳。

影片中，霍斯特民眾擠爆街頭，開心慶祝擺脫外國勢力的「獨立日」，一些人拿著槍枝，一些人揮舞塔利班旗幟，也有不少人高舉手機，搶著拍攝。值得注意的是，2周前，同樣的地點才爆發反塔利班示威。《路透社》指出，這場葬禮標誌著20年阿富汗戰爭的結束，以及華府和北約盟友倉促且屈辱的撤離行動。

▲塔利班與支持者在東南部最大城市霍斯特（Khost）舉行北約國家模擬葬禮（圖／路透）

美國最後一架撤離班機在30日23時59分飛離後，塔利班開心對空鳴槍，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）也說，「我們從強權中解放了我們的國家……已經達成完全獨立了」。官員霍斯蒂（Qari Saeed Khosti）也向當地媒體Zhman TV表示，「8月31日是我們的正式自由日，在這一天，美國佔領軍隊及北約軍隊逃離了這個國家」。

美國這場「史上最長戰爭」，奪走近2500名軍人、約24萬名阿富汗平民的性命，耗資至少2兆美元；儘管華府與盟友在過去2周成功撤退12.3萬人以上，但仍有許多曾經幫助外國軍隊的阿富汗人未能離開。



儘管美軍撤離前摧毀了超過70架飛機、數十輛裝甲車以及防空系統，但過去20年提供給政府軍的精良武器與設備，依然落入塔利班手中。網路上流傳著多段影片顯示，他們在喀布爾機場內四處查看，身穿美軍迷彩服，揮舞最先進的步槍，試用夜視鏡，並且研究如何駕駛黑鷹直升機。

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