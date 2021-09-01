金正恩最愛農村處女！傳指示黨委「強制配種」逼婚　懷孕保障勞動力

▲傳北韓當局擬在先軍節前後，強制退伍士兵與農村會礦區婦女結婚。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近期迎來先軍節（8月25日）、青年節（8月28日）兩大節慶，為此最高領導人金正恩特別鼓勵年輕族群，感謝其到農村或礦場進行勞動服務。不過在平壤當局所力推的「國家經濟發展5年計畫」，往往需要大量勞動人口，為此地方政府突發奇想，打算將分配置礦場勞動的退伍士兵與當地女性進行「強制配婚」。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，咸鏡北道勞動黨委員會為了讓分配至該地礦場勞動的退伍士兵能夠安居，正打算推動退伍士兵與當地女性進行婚配，如此可以讓退伍士兵深耕地方，並做為懷柔政策之一，目前已依照黨中央的指示，於8月21日向黨中央遞出相關對策，然而此舉恐怕遭致極力反彈。

咸鏡北道消息人士表示，在農村與礦場的主要核心勞動人力為年輕族群，為此北韓打算在先軍節前，頒布一些措施鼓舞即將分配至農村與礦區勞動的退伍士兵，這些退伍士兵為今年春季提早退伍的年輕族群。

咸鏡北道黨委員會為掃除即將遠派該地農村與礦場年輕族群在生活上所面臨的障礙，正考慮安排這些退伍的年輕族群與當地農村、礦區的女性強制婚配，目前已著手進行相關的事前工作，為獲得中央政府批准做準備。

▲金正恩若要執行國家經濟發展5年計畫，需要大量年輕勞動人口。（圖／路透社）

不過，消息人士透露，地方與黨中央的這一個舉動，恐怕會招致退伍軍人們極度的反駁，「一旦中央批准這項指令，（咸鏡北道）黨委員會勢必得在短時間內找出境內所有未婚的處女，將這些未婚女子與退伍士兵送作堆後，強制舉行聯合婚禮，這對退伍士兵而言是一項非常委屈且鬱悶的決定。」

消息人士補充道，「對這些退伍士兵而言，他們必須被強迫與不相愛的女性結婚，並帶上她、和她一起生活，註定一輩子無法從山谷翻身，且在世代繁衍下，未來子孫的人生也註定被埋沒在山谷，辛苦一輩子。」

消息人士表示，這些即將被分配置農村或礦場勞動的退伍士兵，若是可以與市區的女性儘快結婚，等於是為他們自己開闢一條可以脫身的道路，他們甚至在勞動黨組織問道「有看對眼的處女嗎」時，可以說謊回答，「父母已安排婚配對象」、「休假時已在家鄉遇到可以互訂終身的對象了」，以此謀求脫身。

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