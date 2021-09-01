　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩最愛農村處女！傳指示黨委「強制配種」逼婚　懷孕保障勞動力

▲▼傳北韓當局擬在先軍節前後，強制退伍士兵與農村會礦區婦女結婚。（圖／路透社）

▲傳北韓當局擬在先軍節前後，強制退伍士兵與農村會礦區婦女結婚。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近期迎來先軍節（8月25日）、青年節（8月28日）兩大節慶，為此最高領導人金正恩特別鼓勵年輕族群，感謝其到農村或礦場進行勞動服務。不過在平壤當局所力推的「國家經濟發展5年計畫」，往往需要大量勞動人口，為此地方政府突發奇想，打算將分配置礦場勞動的退伍士兵與當地女性進行「強制配婚」。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，咸鏡北道勞動黨委員會為了讓分配至該地礦場勞動的退伍士兵能夠安居，正打算推動退伍士兵與當地女性進行婚配，如此可以讓退伍士兵深耕地方，並做為懷柔政策之一，目前已依照黨中央的指示，於8月21日向黨中央遞出相關對策，然而此舉恐怕遭致極力反彈。

咸鏡北道消息人士表示，在農村與礦場的主要核心勞動人力為年輕族群，為此北韓打算在先軍節前，頒布一些措施鼓舞即將分配至農村與礦區勞動的退伍士兵，這些退伍士兵為今年春季提早退伍的年輕族群。

咸鏡北道黨委員會為掃除即將遠派該地農村與礦場年輕族群在生活上所面臨的障礙，正考慮安排這些退伍的年輕族群與當地農村、礦區的女性強制婚配，目前已著手進行相關的事前工作，為獲得中央政府批准做準備。

▲▼金正恩若要執行國家經濟發展5年計畫，需要大量年輕勞動人口。（圖／路透社）

▲金正恩若要執行國家經濟發展5年計畫，需要大量年輕勞動人口。（圖／路透社）

不過，消息人士透露，地方與黨中央的這一個舉動，恐怕會招致退伍軍人們極度的反駁，「一旦中央批准這項指令，（咸鏡北道）黨委員會勢必得在短時間內找出境內所有未婚的處女，將這些未婚女子與退伍士兵送作堆後，強制舉行聯合婚禮，這對退伍士兵而言是一項非常委屈且鬱悶的決定。」

消息人士補充道，「對這些退伍士兵而言，他們必須被強迫與不相愛的女性結婚，並帶上她、和她一起生活，註定一輩子無法從山谷翻身，且在世代繁衍下，未來子孫的人生也註定被埋沒在山谷，辛苦一輩子。」

消息人士表示，這些即將被分配置農村或礦場勞動的退伍士兵，若是可以與市區的女性儘快結婚，等於是為他們自己開闢一條可以脫身的道路，他們甚至在勞動黨組織問道「有看對眼的處女嗎」時，可以說謊回答，「父母已安排婚配對象」、「休假時已在家鄉遇到可以互訂終身的對象了」，以此謀求脫身。

►金正恩喊話青年「自願犧牲」！聯合國爆料：北韓強迫未成年孤兒挖礦

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
不止迪士尼頻道　NCC證實：近期有7頻道將停播
王冠閎走紅毯掀衣露腹肌！　「給大家看一下」造福王太太
桃園公布2例確診足跡　夫妻橫跨中壢、龍潭曾到夜市、全聯
快訊／台電孕婦1傳3！　婆婆也確診了
「5星座」9月財運大爆發！　會有一筆意外之財
北市9月下旬推出「台北熊好券」　使用方式一次看
AZ、BNT怎麼選？　他曝選擇攻略「1組合」效果最強
高端單日「施打人數」又崩跌！　網見數字太慘烈
加碼五倍券　北市推「數位熊好券」曝光
LIVE／北市加碼推「熊好券」　柯文哲最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔利班嗨辦「美國葬禮」影片曝！棺材披星條旗遊街　居民擠爆搶拍

美軍MH-60S直升機從航母起飛後墜海！　1人獲救、5人生死未卜

婦拿20年傳家寶鑑定！專家一看驚呼「罕見」：值76萬

金正恩最愛農村處女！傳指示黨委「強制配種」逼婚　懷孕保障勞動力

秘魯巴士墜谷釀32死！倖存者憶：撞上岩石後掉下去　司機超速惹禍

「新變種病毒Mu」列WHO監控中　恐有疫苗抗藥性！現蹤國盛行率39％

死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」　他被女友巨乳悶到死

比基尼網紅為拍片跳崖！「毫髮無傷」正解曝　網嚇出冷汗：別亂學

美軍走了「她痛哭燒掉牛仔褲」！塔利班完全統治　街頭一片絕望

寧邊核設施再度啟動！白宮向北韓喊話：對話之門隨時敞開

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

塔利班嗨辦「美國葬禮」影片曝！棺材披星條旗遊街　居民擠爆搶拍

美軍MH-60S直升機從航母起飛後墜海！　1人獲救、5人生死未卜

婦拿20年傳家寶鑑定！專家一看驚呼「罕見」：值76萬

金正恩最愛農村處女！傳指示黨委「強制配種」逼婚　懷孕保障勞動力

秘魯巴士墜谷釀32死！倖存者憶：撞上岩石後掉下去　司機超速惹禍

「新變種病毒Mu」列WHO監控中　恐有疫苗抗藥性！現蹤國盛行率39％

死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」　他被女友巨乳悶到死

比基尼網紅為拍片跳崖！「毫髮無傷」正解曝　網嚇出冷汗：別亂學

美軍走了「她痛哭燒掉牛仔褲」！塔利班完全統治　街頭一片絕望

寧邊核設施再度啟動！白宮向北韓喊話：對話之門隨時敞開

桌球教父不停歇　莊智淵隔離期滿備戰全運會資格賽

王美花：基本工資不調很難　製造業出口暢旺「全體勞工一起調」

快訊／蔡英文逐一唱名台灣英雄　宣布2024巴黎奧運強化黃金計畫

台北101珠寶腕錶展千萬大作齊發　超跑引擎機芯錶新色首曝光

豪雨沖毀「育兒房」！　動物園大紅鶴年度繁殖計畫泡湯

酒客喝嗨「梅花座變肩並肩」　民眾拍照熱炒店衰被開罰3000

人咧？萌柴「頭塞欄杆」急找小嬰兒　爸爸一看笑翻：你腿太短啦

退貨單露餡！基隆專勤隊查獲3公斤「不明肉製品」　全部封緘送驗

不止迪士尼頻道　NCC證實：近期有7頻道將停播

高雄沒雨也爆1.5m天坑吞貨車　水利局查原因：屬自然淘汰機制

鸚鵡夫妻吵架「看見拖鞋」秒休戰　怕到不敢動像木頭：等媽走再打！

國際熱門新聞

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

美軍一撤離　塔利班秒衝機庫研究美軍戰機

塔利班終於會開黑鷹直升機！男子懸掛半空

日本便當爆紅！「配菜只有5根香腸」賣到缺貨

登山遇「神秘生物」緊跟！　尾巴長過身體

川普再轟拜登「連撤軍都做不好」：無能

主持人藏人獸交照片被逮！法院痛哭認罪

川普：塔利班應歸還850億美元武器

拜登和前總統甘尼「最後通話」內容曝光

1次屁賣5千！「放屁女王」靠屁聲ASMR賺錢

研究：莫德納疫苗產生抗體濃度比BNT高逾一倍

重掌阿富汗 塔利班5大挑戰一次看

塔利班誘出門！同志慘遭性侵虐打

塔利班接管機場糗翻車！人噴車外滑稽畫面曝

更多熱門

相關新聞

白宮向北韓喊話：對話之門隨時敞開

白宮向北韓喊話：對話之門隨時敞開

國際原子能總署（IAEA）在報告中指出，北韓（朝鮮）於8月初疑似啟動位在平安北道的寧邊核設施，華府智庫《北緯38度》（38 North）也在衛星相片中發現平壤當局啟動反應爐、排放核冷卻廢水的跡象。對此，美國白宮重申先前立場，表示願無條件與北韓達成對話。

南韓國內發現日本Delta「再變異」病毒！

南韓國內發現日本Delta「再變異」病毒！

打BNT疫苗「月經失調」大出血！相片曝光

打BNT疫苗「月經失調」大出血！相片曝光

真子公主終於要結婚！　擬不辦婚禮創戰後首次

真子公主終於要結婚！　擬不辦婚禮創戰後首次

韓國國產疫苗與AZ展開「比較性三期試驗」

韓國國產疫苗與AZ展開「比較性三期試驗」

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩強制婚配挖礦勞動

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

玉兔YT當廚娘爆肥　比基尼發胖照遭轉傳…哀求網友「別再傳了」

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」！老公曖昧鐵證曝光

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

趙薇到底為何被消失？

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面