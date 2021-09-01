比基尼網紅為拍片跳崖！「毫髮無傷」正解曝　網嚇出冷汗：別亂學

記者張寧倢／編譯

國外TikTok網紅莫妮卡（Monica San Luis）發布一段驚悚的「跳崖」影片，其中她竟然毫無畏懼地從海岸懸崖縱身躍下，鏡頭還拍到險峻的崖坡，但影片隨後就停在了這裡，讓許多網友被嚇壞，在底下瘋狂留言敲碗，「她人呢？人在哪？」

▲國外抖音網紅跳崖影片引關注。（組圖／翻攝自TikTok@monicasanluiss、當事人IG）

根據美媒Insider報導，莫妮卡於7月31日上傳的影片中，她不以為意地從一塊草皮的懸崖邊緣跳下，人影瞬間消失，似乎直接墜入海中。這段令人看了膽戰心驚的影片突破200萬次點閱，上千名網友焦慮留言，「我快嚇死」、「她人呢？」、「人去哪了？」、「應該有安全降落在某個地方吧？」莫妮卡本人則在留言區預告，幾天之後就會上傳揭祕影片。

果然，莫妮卡在3天前終於發出第二段影片，可以看到她從同一個地方跳下之後，鏡頭也跟著朝下拍攝，這才看到原來崖下還有一塊平台，而莫妮卡蹲在平台上開心地揮手，這段影片流量迅速突破500萬次，雖然正如網友猜想，底下確實有地方可以降落，但因為懸崖高度實在太高，且平台面積窄小、四周也沒有設置安全圍欄，多數網友看了仍然覺得很嚇人。

超過3000名網友留言表示，「這樣還是超可怕吧」、「看了冷汗直流」、「我覺得我笨手笨腳，還是會掉下懸崖」、「我肯定會搞砸」、「很容易就跳超過範圍」、「如果我腳踝扭了一下，就會去見耶穌了」、「我想像了一下她助跑的樣子……」、「我才不敢跳」、「太嚇人了」、「認真說，還是別輕易嘗試吧」、「沒事別亂學」。

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