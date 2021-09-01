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死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」　他被女友巨乳悶到死

▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球各國不時發生「奪命性愛」事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

全球各國不時發生「奪命性愛」事件，一些人在激烈過程中不幸猝逝，一些人喜歡在危險地方尋求刺激感，最後卻釀成悲劇。《太陽報》整理出幾類離奇死因，包括極度性高潮（excessive orgasm）、服用威爾鋼（Viagra）以及被胸部悶死。

極度性高潮奪命

2009年，美國喬治亞州員警馬丁尼茲（William Martinez）與一名男性友人、另一名女子大玩3P，途中卻突然癱軟摔下床，沒了生命跡象。他的妻子控告心臟科醫師，沒有盡到醫師職責，警告患者避免激烈運動，最終勝訴並且獲得300萬美元的賠償。

今年1月，馬拉威35歲男子馬亞瓦（Charles Majawa）前往帕隆貝（Phalombe）買春，卻在發生性關係時猝死，稍後被法醫證實死於「極度性高潮導致的腦內血管破裂」。警方表示，涉案性工作者不會因此背負刑責，也沒有任何人會遭起訴。

事實上，奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）也在回憶錄《綠燈》（Greenlight）裡爆料，他的父親就是在與母親發生親密關係時猝死。

▲男子,腿,性愛,床,床單,睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲也有男性疑似因為服用過量威爾鋼而死亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

服用威爾鋼致死

2016年，英國54歲男子麥可（Michael Soden）被發現陳屍在泰國芭達雅（Pattaya）一間民宿房內，根據警方調查，他因服用過量威爾鋼，加上太興奮而心臟病發死亡。民宿員工透露，麥可每天都帶著不同的妓女回來過夜，性生活非常活躍。

泰國去年11月也發生類似事件，44歲計程車司機坤帖（Khun Thep）患有性成癮問題，他參加一場狂歡派對時，同時服用威爾鋼在內的多種藥物，之後不幸猝逝。警方表示，死者生前經歷了一場激烈性愛，此外沒有其他可疑之處，但家屬們對此感到非常尷尬。

▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名女子被指控用胸部悶死男友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

被胸部悶死

2013年，美國華盛頓州女子蘭格（Donna Lange）與男友在拖車裡做愛，並在過程中意外悶死對方，被指控過失殺人。她宣稱當時已經喝醉，記不起發生什麼事情。但一名目擊者看見，蘭格用胸部撞擊男友臉部，而死者不斷懇求女友放手。

2020年，德國律師提姆（Tim，化名）指控女友利用38DD罩杯的胸部謀殺自己，他出庭受訪時說，「她（女友）突然抓著我的頭，用盡全身力氣把我塞進胸部。我當時無法呼吸，臉色肯定也開始發青了，根本無法掙脫，還以為自己要死了」。他好不容易逃脫後，質問女友為什麼要那麼做，對方卻說「寶貝，我希望你死的時候是快樂的」。

危險場所奪命

2013年，辛巴威一對情侶在灌木叢裡做愛，卻突然遭獅子襲擊。男方全身赤裸，只戴著保險套就落荒而逃，但他帶著警方回到現場時，發現女伴瑪葳拉（Sharai Mawera）已經被撕咬死亡。

2019年，俄羅斯聖彼得堡一對情侶在窗戶邊激戰，卻不慎從窗戶墜下，女方頭部重擊人行道，當場死亡，男方因有死者肉體阻擋衝擊力道，奇蹟倖存。

忘帶保險套！　他狂塗強力膠「封鳥」和女友激戰後慘死

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