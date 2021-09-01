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印度怪病爆「神祕高燒」至少50死、多是兒童　新冠篩檢全為陰性

▲▼印度疫情、印度醫院、住院。（圖／路透）

▲印度北方邦出現多起「神祕高燒」，造成至少50人死亡。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度北部地區一個多星期以來，發生多起兒童受「神祕高燒」所苦，其中許多人伴隨著關節痛、頭痛、脫水、噁心等症狀，部分病例則出現皮疹蔓延到四肢的現象。目前至少有50名病患死亡、數百人住院，但沒有任何一名死者有被驗出新冠病毒的陽性反應。

根據BBC報導，全印度人口最多的北方邦，在東部的6個地區在內，至少有50人死於這種「神祕高燒」的怪病，其中多數是兒童，另外有數百人住院治療。疫區醫生認為，死亡主因可能是由病媒蚊傳播的一種登革熱病毒所引起，許多病人送醫後被發現血小板數量下降，與登革熱重症的特徵相似。

報導稱，已知受影響地區包含阿格拉（Agra）、馬圖拉（Mathura）、曼普里（Mainpuri）、埃塔（Etah）、卡斯甘傑（Kasganj）與菲羅扎巴德（Firozabad）。菲羅扎巴德縣最高衛生官員表示，當地過去一周就有40人死亡，其中包含32名兒童。

報導指出，印度人口高達2億多，傳統衛生條件較差、兒童營養不良程度高、醫療保健制度不完善，在季風雨季過後時常會出現類似的「神祕高燒」病例。早在2006年，科學家調查了北方邦一群兒童高燒死亡的事件，結果發現這些孩子食用了一種大量生長的決明子豆類才導致食物中毒而亡。至於近來發生的死亡事件仍需要更多調查與基因分析才能得出結論，當地診所與醫院已經收集了患者的樣本，送至實驗室進行檢驗。

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