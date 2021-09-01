法國看到中國銀行！網紅「愛國心」噴發罵台灣…遭陸網群嘲：丟臉

大陸中心／綜合報導

抖音近日流傳一則影片，在網路引發熱議。一名女網友拍片稱在法國里昂看到中國銀行，當場感動落淚，大呼中國太棒了。幾天後，她又拍了一支影片上傳稱，這幾天有許多人私訊辱罵自己，用一些看不懂的字眼，後來了解得知罵她的都是台灣網友。

影片顯示，她身處法國街頭激動拍片稱，在法國里昂看到中國銀行太感動了，「當中國人真的太驕傲了！看看是什麼！我們中國這麼強大！在法國有咱們的中國銀行！」她更一度哽咽落淚稱，「我就是覺得很自豪！」

▲抖音網紅在法國看到中國銀行，激動落淚。（圖／翻攝自影片）

幾天後，女網友又拍了另一支片稱，自己最近收到很多辱罵私訊，後來發現原來是因為自己上一條影片在台灣「火了」（紅了），「中國只有一個，你們就是台灣省。」

▲大陸網友質疑該女子拍片利用愛國心來賺錢。（圖／翻攝自微博、YouTube）

不過，在微博上，她的這番言論遭到大陸網友嘲諷，「她就是故意誇張想紅的，為自己的帳號帶貨賺錢」、「愛國永遠沒錯，但是要分清楚是真愛國還是利用人們的愛國心情」、「她哪是愛國！只想花個心思取點政治資本，好賺錢而已」、「愛國是工作，撈錢是目的，出國是生活」、「人家肯德基爺爺不一早驕傲得死去又活來好幾回了」、「別丟中國人的臉」。

▲台灣網友回應 。（圖／翻攝自微博、YouTube）

對此，台灣網友也回應稱，「我能理解在陌生的地方看見跟自己有關的事物，會有一種熟悉感；但是把一切歸為自己國家的強大就有點超過了。不過為此去加她私人社交帳號，專門去罵人的，我也是無言。btw身為台灣人，我真的沒有看到什麼相關的新聞。」