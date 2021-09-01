馬斯克幫佛州蓋地下隧道！獲獨家議約權　搭特斯拉無人車直達海灘

▲「鑽洞公司」在拉斯維加斯建造的LVCC Loop雙隧道系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下另一間基礎建設公司「鑽洞」（The Boring Company，又稱無聊公司）幾乎獲得美國佛州勞德岱堡市（Fort Lauderdale）地下隧道的獨家議約權，隧道完工後民眾可搭乘特斯拉的自動駕駛車從市中心直達海岸。

根據《彭博社》報導，隨著其他兩間競爭公司的提案不符合佛州法律規範，勞德岱堡市府發言人杜薩德（Ashley Doussard）表示，目前正在尋求委員會批准，接著就會和鑽洞公司進行全面或臨時協議的談判，「除了與鑽洞公司達成協議外，還需要進行大量的技術、工程和監管工作，目前還無法預測具體時間。」

▲位在拉斯維加斯的地下隧道正在試營運。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，這項計畫預計訂名為「拉斯奧拉斯圓環」（The Las Olas Loop），是一條長約2.5英哩（約4公里）的雙向隧道，類似大眾交通工具的設計，乘客能夠以每趟約5到8美元的價格，搭乘專門的特斯拉無人車，一路從勞德岱堡市中心通往海灘。

勞德岱堡市長特恩塔里斯（Dean Trantalis）6月時曾在推特表示，「這項計畫是解決交通堵塞和運輸需求的一種創新、前所未有的方法。」這項計畫也是鑽洞公司在拉斯維加斯以外的首個商業案，對工程師來說，拉斯奧拉斯圓環最大的挑戰可能是「水下隧道」。

不過，這條隧道每英哩的建設預算約在10億美元，也就是整個計畫的預算可能落在2.5億美元，讓外界批評市府難以負擔，且用轎車載送乘客的效益不明。鑽洞公司則承諾，會盡量壓低整體的挖角預算。

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