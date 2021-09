快訊／美軍MH-60S直升機從航母起飛後墜海！　傷亡不明

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國太平洋艦隊(United States Pacific Fleet)稍早聲明指出,當地時間8月31日下午4時30分許(台灣時間1日上午7時30分),海軍林肯號航空母艦(USS Abraham Lincoln CVN-72)上搭載的一架MH-60S直升機在距離聖地牙哥海岸約60海里的海上進行例飛時墜海。美國海岸防衛隊及海軍正動員海空力量進行搜救,傷亡不明。

Search and rescue operations are ongoing with multiple Coast Guard and Navy air and surface assets. More information will be posted as it becomes available. (2/2)

目前尚不清楚機上有多少人,俄媒《衛星通訊社》則指出,直升機通常有4名機組人員。海事監測網站顯示,幾艘海軍艦艇正在附近海域進行搜救行動。

Helo Crash Update, details are hard to come by however @MarineTraffic shows the @CVN_72 off the coast towards Mexico (red circle) with a USCG cutter (blue circle) and additional US Navy warships assisting in the search throughout the region pic.twitter.com/5VJTIm1zCx