塔利班終於會開黑鷹直升機！巡邏時「男子遭懸掛半空」　驚悚畫面曝

▲塔利班聲稱駕駛黑鷹直升機在坎大哈巡邏,其中有一人被以繩子懸吊在半空中。(圖/翻攝自Twitter@TalibTimes)

記者羅翊宬/綜合報導

美軍於8月31日正式從阿富汗首都喀布爾撤離後,留下了M16突擊步槍、M4卡賓槍、軍車,甚至是UH-60m黑鷹直升機,遭塔利班組織(神學士,Taliban)陸續繳獲,在塔利班興奮慶祝之餘,號稱代表塔利班的官方推特「Talib Times」也不斷貼出相關影片,炫耀接收來自美軍與原政府部隊的武器,其中一架戰機竟在空中綁著一個人,該人生死未卜。

綜合外媒報導,「Talib Times」在推特上聲稱自己是代表塔利班建立政權阿富汗伊斯蘭酋長國的官方代表媒體,當地時間8月30日時更上傳2段接收美軍UH-60m黑鷹直升機的影片,其中一段影片的文字寫道,塔利班所駕駛的黑鷹直升機第一次升空;而另部影片則興奮表示,「我國空軍,阿富汗伊斯蘭酋長國派出空軍直升機前往坎大哈(Kandahar,阿富汗第二大城)上空巡邏。」

不過,有網友發現該段影片上的黑鷹直升機在升空時,竟然有人被一條繩子綁在直升機後方,該人懸吊在半空中,目前仍生死未卜。該名網友向推特官方檢舉後,這支號稱代表塔利班的帳號已被推特官方停權。

The Taliban is now patrolling over the Kandahar Province in Blackhawk helicopters. pic.twitter.com/jeosRd3jrh