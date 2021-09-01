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女警官遭塔利班「攔路痛毆」搭不上撤離飛機　連搬3次家！悽慘逃亡

▲▼阿富汗前高級女警遭塔利班痛毆，目前仍在逃亡中。（圖／翻攝自Facebook／Gulafroz Ebtekar）

▲阿富汗前高級女警遭塔利班痛毆，目前仍在逃亡中。（圖／翻攝自Facebook／Gulafroz Ebtekar，下同）

記者張寧倢／編譯

阿富汗一名前高級女警官接受外媒採訪，她是第一位從警察學院畢業又獲得碩士學位的阿富汗女性，曾在電視、網路上倡導婦女與兒童權利，但塔利班6個月前就寫信恐嚇她，最近在她試圖逃往喀布爾機場的路上，塔利班成員更對她殘酷毆打，然而，這名女警官最終未能幸運撤離，目前仍在逃亡中。

根據《每日郵報》報導，現年34歲的艾柏特卡爾（Gulafroz Ebtekar）曾任阿富汗前內政部刑事調查副局長，是阿富汗第一位從警察學院畢業並獲得碩士學位的女性，也是第一位在警界擔任如此高階職務的女性，自她之後約有4000名女性進入警察大學就讀。她表示，她曾夢想改變阿富汗的社會，從俄羅斯取得警察碩士學位返國後，在內政府找到工作並迅速爬升到高階職位，開創了一條女警之路。

塔利班掌權後，艾柏特卡爾曾向多國大使館發訊息請求協助，為了獲得撤離機位，她在機場外等了5個晚上，又來到美國駐紮的難民營，美軍士兵檢查她的身分證、護照與警證之後問她想去哪，她說，「哪裡都可以只要是安全的國家，我們就有機會存活。」原本以為士兵會護送她上飛機，結果她被送回擁擠的街道上，後來那裡發生了爆炸恐攻，她被士兵趕走，「那一刻，我不想再活下去了。」

▲▼阿富汗前高級女警遭塔利班痛毆，目前仍在逃亡中。（圖／翻攝自Facebook／Gulafroz Ebtekar）

更糟的是，艾柏特卡爾回家後被母親告知，塔利班來找過她，一家人連忙搬到新公寓，並試圖再次逃往喀布爾機場，卻在路上遭到塔利班衛兵認出，用武器與石頭殘酷地毆打了她，最終艾柏特卡爾搬了3次家，連曾經留學的俄羅斯大使館也因為她沒有俄國護照或居留權，而拒絕協助，最終艾柏特卡爾未能搭上撤離班機，目前仍過著四處逃亡的生活。一名前同事女警問她「我們的未來會怎樣？」，但艾柏特卡爾說她已沒有答案。

艾柏特卡爾曾在電視、社交網路上批評極端主義與恐怖主義，倡導婦女與兒童的權力，「我相信我們的國家會有最好的發展。」然而，現在的她卻說，過往的日子「回不去了」，早在半年前，塔利班就寫信警告她，不該在警察部門工作，也不該為女權發聲，「女性的權利是什麼？妳為什麼要在臉書與IG上發布妳的相片？這些是我在1年或6個月前收到的評論，現在他們掌權了，我認為塔利班永遠不會改變，他們不會同意女性自由地工作、參與公共事務。」

▲▼阿富汗前高級女警遭塔利班痛毆，目前仍在逃亡中。（圖／翻攝自Facebook／Gulafroz Ebtekar）

艾柏特卡爾說，塔利班20年前來到喀布爾時，也曾做出和現在一樣只維持2個月的承諾，然後他們建立自己的國家、自己的法庭，殺人打人，「對我來說，這是最危險的恐怖分子組織，阿富汗的情景已經不復存在，沒有自由，但我會持續努力維持這個國家的正常生活。」

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