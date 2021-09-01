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寧邊核設施再度啟動！白宮向北韓喊話：對話之門隨時敞開

▲▼位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓今年8月初疑似啟動寧邊核設施的原子反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

國際原子能總署（IAEA）在報告中指出，北韓（朝鮮）於8月初疑似啟動位在平安北道的寧邊核設施，華府智庫《北緯38度》（38 North）也在衛星相片中發現平壤當局啟動反應爐、排放核冷卻廢水的跡象。對此，美國白宮重申先前立場，表示願無條件與北韓達成對話。

根據《韓聯社》報導，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於當地時間31日在記者會上針對近日北韓啟動和設施以及美國接觸北韓當局等議題進行答覆。她表示，「我們隨時向平壤當局敞開對話之門，以透過我方的管道與北韓進行接洽。我們還是維持原本的提案，那就是在無任何的前提與條件下，不管何時、何地都能面對談。」

莎琪補充，目前美國正與盟友評估現有情勢，並進行緊密的協調與溝通。

美國拜登政府就任以來，屢次強調將透過對話與外交等手段，來達成韓半島（朝鮮半島）無核化的最終目標，並以此試圖與平壤當局接觸，不過隨著今年下半季的美韓聯合軍演於8月舉行，目前並未獲得平壤當局的正面回應。

另外，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星容（Sung Kim，前譯金成）於當地時間8月30日在華府接見南韓韓半導和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）後，向南韓特派員表示，「我們從北韓的觀點上，針對包括人道支援可能性等議題進行意見交換，期盼能從北韓獲得答覆。」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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