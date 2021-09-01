見面才知「網友竟是塔利班」！同志遭2男性侵虐打　劫後倖存更崩潰

▲阿富汗一名男同志表示，他遭塔利班誘騙，慘被性侵虐打。圖為塔利班戰士。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗男同志哈南（Hanan，化名）透過社群媒體認識一名網友後，開始攀談、聊天長達3周，因為對方再三保證能夠幫助自己逃往鄰國，才答應出來見面，未料竟是遭塔利班設局欺騙。他慘遭2名戰士性侵、虐打，雖然目前倖存，但一想到未來還會面臨更多危險，就感到更加絕望。

哈南向英國《獨立電視台》（ITV）表示，2名男子粗暴逞慾後，還逼自己交出爸爸的電話「強迫出櫃」。他一想到阿富汗如今將由塔利班統治，就非常害怕接下來將發生的事情。

▲塔利班預計將於9月3日宣布組建新政府，正式展開對阿富汗的統治。（圖／達志影像／美聯社）



儘管塔利班承諾，將改變過去的恐怖高壓統治，保證阿富汗公民「財產、榮譽及生命」不受威脅，也會尊重女性權利，但過去幾周依然頻傳各項殘酷暴行。該組織認為同性戀是非法的，可能對其處以坐牢甚至死刑的「懲罰」，更加令人擔憂。

土耳其社運人士阿克巴里（Artemis Akbary）表示，塔利班重獲政權後，阿富汗多元性別（LGBTQ+）族群面臨的死亡威脅，比以往任何時候更嚴峻，「他們試圖告訴世界，『我們已經改變了，我們在人權及女權方面沒有任何問題』，但這是在說謊。塔利班沒有改變，因為他們的意識形態沒有改變」。

阿克巴里擔心，哈南遭遇的暴行只會越來越常見，甚至出現更加殘忍的攻擊事件，「我在阿富汗的朋友們非常害怕，他們不知道未來會發生什麼事，只好試圖隱藏自己的身分」。

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