離譜節目邀性侵犯「表演」凌辱！各種姿勢全都來　還成專家教自衛

▲象牙海岸的電視台竟邀請一名有性侵前科的男子上節目。（圖／翻攝自Facebook／Federal 001）



記者張方瑀／綜合報導

西非國家象牙海岸（Ivory Coast）的電視台竟邀請一名有性侵前科的男子上節目，還請他直接上台親自示範如何侵犯女性，主持人也上台模仿並請他給女性如何「避免被性侵」的建議。節目播出後引發強烈批評，數萬人聯署要求道歉並開除主持人。

根據《太陽報》報導，象牙海岸電視台Nouvelle Chaine Ivorienne（NCI）日前播出了一檔由知名主持人麥貝拉（Yves de M’Bella）的節目，他們竟然直接找來一名有性侵前科的男子擔任來賓，並戲謔地將一個模型假人交給他，請他詳細示範是如何侵犯女性，麥貝拉甚至幾度上前模仿，還請這名男子給女性一些如何「避免被性侵」的建議。

▲主持人請男子在台上示範如何侵犯女性。（圖／翻攝自Facebook／Federal 001）



節目播出後引發強烈批評，當地饒舌歌手Priss’K也在臉書發文痛批，這完全是令人厭惡、不可以接受且對女性非常不尊重的，「請告訴我這是在作夢，這對性侵受害者來說是如此的可恥和不人道。」在節目播出後短短24小時，就有超過3000人聯署，要求電視台致歉並開除主持人。

NCI在8月31日公開致歉表示，麥貝拉目前已經被停職，節目也不會再重播，他們會持續尊重女性人權，並和所有遭受暴力和虐待的女性團結在一起。

非政府組織CPDEFM在今年6月的調查中指出，象牙海岸在過去2年內就有416名婦女被殺害，還有超過2000起女性暴力傷害事件，其中包含1290名未成年女性被迫結婚，還有1121件性侵案。

Démonstration et promotion de viol en pleine émission télé sur NCI - La Nouvelle Chaîne Ivoirienne .... @Yves de Mbella Ça se passe dans la République de Dramane Ouattara... L'émergence mentale Abonnez vous au max ici Federal 001 Fédéral Éckoh #fédéleader Le Gouverneur

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast