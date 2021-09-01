打BNT疫苗「月經失調」大出血！女網友曝光驚悚照片　床單鮮紅一片

▲南韓陸續出現有女性接種完輝瑞疫苗後，發生月經失調與陰部異常出血等案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近期開放18至49歲一般民眾預約登記接種新冠疫苗，主要以輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA疫苗為主，然而輝瑞疫苗卻不斷在南韓出現多種異常副作用的案例，繼先前有公務人員與體育教師在接種輝瑞後出現急性白血病，近期陸續有女性抱怨接種後月經失調、陰部大出血，滲透到整個衛生棉與床墊濕潤鮮紅一片，甚至還長出紅斑。

根據韓媒《東亞日報》，南韓有不少婦女在接種輝瑞疫苗後，出現月經失調、不定期的陰部大出血等症狀，她們向疾病管理廳疾呼，應將女性生理期的異常現象納入接種新冠疫苗後申報的副作用，一名女網友昨（31）日便在青瓦台官網發起連署，文章標題為「請協助女性們能將接種新冠疫苗後出現的陰部異常出血列入副作用」，呼籲防疫當局重視此議題。

該名女網友表示，「女性們在接種完新冠疫苗後，即便不是生理期，也發生異常的陰部出血現象，類似案例正頻繁發生！然而我們去醫院就診時，只能聽從醫師建議服用避孕藥或乙醯胺酚（APAP，退燒止痛），不只無法被認定為接種新冠疫苗後的副作用，就連申報時也無法獲防疫當局納入副作用。」

女網友十分納悶，「現在只要在網路引擎上搜尋，就能夠找到很多女性接種疫苗後出現陰部異常出血的案例！我不懂為何到現今當局還是沒有相關研究。」

▲南韓女網友痛訴，打完第2劑輝瑞疫苗後手部出現紅斑。（圖／翻攝自Naver Blog）

報導指出，其實南韓社群網路論壇最近不斷傳出類似案例，一名自稱20多歲的女網友就在部落格上抱怨，「我在接種第1劑新冠疫苗後的隔天，整個床墊浸滿鮮紅一片，陰部嚴重出血，去婦產科就診時才知道，最近很多女性接種完疫苗都有類似症狀。為何當局沒有告訴我們呢？真是令人火大！」

另名女網友也表示，「接種完第1劑輝瑞疫苗後，月經出血量堪比下體異常大出血，目前第2劑疫苗也已經打完1個月了，但月經還是連續來了2周。」

不僅輝瑞，事實上就連同為mNRA疫苗的莫德納、甚至是嬌生都有女性接種者抱怨出現類似副作用。一名自稱施打莫德納疫苗的女網友表示，「我原本月經來的時候不太會出血，但（打完疫苗之後），衛生棉卻濕了一整片。」

另外，還有女網友在Naver部落格上表示，她打完第2劑輝瑞疫苗後的第5天右手淋巴節開始浮腫，同時雙腿開始發疹、長紅斑，並擴散至全身。

據悉，目前南韓疾病管理廳所列出的接種疫苗異常副作用的通報項目有：發燒、接種部位疼痛或浮腫、噁心、頭痛、關節痛、肌肉痠痛、疲勞、長蕁麻疹或過敏反應。

►體育師接種輝瑞後...竟罹患「急性血癌」！未婚妻崩潰：11月結婚耶

►南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！編2.4兆韓元增購明年9000萬劑疫苗

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast