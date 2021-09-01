美眾院版《國防授權法》　支持「助台維持自衛能力」

▲美國眾議院軍事委員會將於當地時間9月1日審議2022財政年度的國防授權法。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓31日專電

美國聯邦眾議院軍事委員會將在明天審議2022財政年度國防授權法。根據眾院軍委會版本，國會支持增強台灣自我防衛能力，並譴責中國對台脅迫行為與和平解決台灣未來背道而馳。

眾院軍委會預計明天針對眾院版「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）進行審議。在軍委會釋出的分案草案中，與台灣相關的條文在第1242條。

法案草案指出，中國對台灣日益脅迫與挑釁的行為，與和平解決台灣未來的期待背道而馳。

國會意見指出，依據台灣關係法規定，應協助台灣維持抵制任何可能危及台灣人民安全或社會、經濟制度的武力或其他形式脅迫的能力。

國會也在法案草案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

法案草案也指出，面對中國政府限制或影響自由行使權力與民主權的作為，美方應致力於捍衛自由與開放的社會。

參議院版的2022財政年度國防授權法已於7月底於聯邦參院軍委會表決通過。參院版呼籲美方維持足以恫嚇中國單方面改變台海現狀的能力，也要求就美台增進防衛合作可行性進行評估。

法案草案在經過參眾兩院軍委會通過後，將送兩院全院表決。但由於參眾兩院通過版本不同，法案還需在經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過後，才會送交總統簽署後生效。

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