拜登指阿富汗撤離行動「驚人成功」　撤軍符合美國利益





▲美國總統拜登針對美軍撤軍阿富汗發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓31日綜合外電報導

總統拜登在美國完成從阿富汗撤軍，結束長達20年戰爭後首度公開發表的談話中，宣稱阿富汗撤離行動驚人成功，從阿富汗撤軍符合美國的利益。

拜登今天在白宮發表的演說中表示：「我們完成史上最大規模之一的空運行動。在歷史上，沒有國家曾經做過這樣的事，只有美國有能力、有意志、有能耐做這樣的事。」

他為撤軍的決定辯護說：「我們在阿富汗無限度的任務中，不再有明確目的。這是正確的決定，明智的決定，對美國來說最佳的決定。」

他也為如期在31日最後期限前撤離的決定辯護，並承諾協助仍留在阿富汗的美國公民離開，「沒有最後期限」。路透社報導，仍有100至200名美國人留在阿富汗，並有數以千計的阿富汗籍盟友未撤離。

拜登也警告伊斯蘭國（IS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K），他們面臨美國的更多報復行動。

阿富汗首都喀布爾機場26日發生連環爆炸案，造成13名美軍和阿富汗人共183人喪生，呼羅珊伊斯蘭國宣稱犯案。美國出動無人機報復，擊斃2名伊斯蘭國要員，

美國軍機昨天將最後一批美軍和外交人員載離喀布爾機場，為美國史上最長軍事衝突、歷時20年的阿富汗戰爭畫下句點。

拜登昨天曾表示：「過去17天，我們的部隊執行了美國史上最大規模的空運撤離行動，共撤出超過12萬名本國和盟國公民，以及美國的阿富汗盟友。」

「他們憑著無與倫比的勇氣、專業和決心完成任務。如今，我們在阿富汗20年的軍事行動結束了。」

美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，撤離者包括6000名美國人。