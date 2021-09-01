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支持讓台灣決定如何被稱呼！　美議員致函挺立陶宛總統

▲美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）。（圖／達志影像／美聯社）▲共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參議員盧比歐致函立陶宛總統，聲援其讓台灣設立「台灣代表處」的決定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電

立陶宛因挺台遭中國多方打壓，美國參議員盧比歐今天致函聲援立陶宛總統。盧比歐表示，他讚賞立陶宛允許台灣設立「台灣代表處」，各界應支持台灣人民決定如何被稱呼的權利。

立陶宛計劃與台灣互設代表處，其中台灣將以「台灣」為名在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，是台灣在歐洲地區與中國邦交國首例，北京對立陶宛進行政治、經濟多重施壓。

挺台抗中立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天致函立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda），對立陶宛將與台灣互設代表處一事表達支持與感謝，尤其是讓台灣設立「台灣代表處」的決定。

根據盧比歐辦公室公布的信函內容，盧比歐在信中表示，台灣民眾同為民主政體人民，支持他們決定如何被外界稱呼、為自己駐外館處選擇能反映他們工作之合適名稱的權利，是件重要的事。

盧比歐強調：「中國共產黨不代表台灣，沒有權利支配世上其他國家如何稱呼，或如何與台灣人民來往。」

盧比歐指出，中共以慣用伎倆回應立陶宛的決定，利用自身經濟力量及政治影響力進行霸凌和恫嚇。如立陶宛近來所經歷，中共定期進行「懲罰性外交」，把貿易關係、投資、外援及其他國際合作武器化，作為政治脅迫工具。

他說，近年來，挪威、日本、韓國和澳洲在內等多個國家，都遭受中共脅迫，「這就是為什麼在中共領導下，中國無法發展成國際社會負責任一員的諸多原因之一」。

盧比歐表示，他相信作為民主堅定擁護者的立陶宛能夠立場堅定，立陶宛曾經歷共產主義為國家與人民帶來的黑暗，了解共產主義代價為何。30多年前，立陶宛是首個宣布脫離蘇聯獨立的國家，令世界留下深刻印象。

面對立陶宛因挺台遭中國打壓，美國行政、立法部門近來聲援動作不斷。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8月11日譴責中國作為，表示在歐洲夥伴與台灣發展互惠關係、抵抗北京脅迫性行徑之際，美國會給予他們支持。他也指出，「各國都應該要能決定自身『一中』政策輪廓樣貌，不受到外在脅迫」。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、國務卿布林肯（Antony Blinken）8月中也相繼致電立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），除支持立陶宛與台灣往來外，也強調在面臨中國脅迫性作為之際，美國對立陶宛的支持如鋼鐵一般堅定（ironclad）。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）8月23日致函立陶宛駐美大使普蕾皮特（Audra Plepytė），讚賞立陶宛即便面臨中國威脅與報復，仍允許「台灣代表處」的設立，且堅定支持台灣安全與繁榮。

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