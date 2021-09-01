BBC前兒童節目主持人藏「人獸交」照片被逮！法院掩面痛哭認罪

▲英國廣播公司兒童頻道前主持人基石，因被查獲手機、電腦裡有6張「人獸交」照片而被逮。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

英國廣播公司兒童頻道（CBBC）的前節目主持人基石（Stephen Kish），日前被英國警方查獲手機和電腦裡有6張「極端不雅照」，包括人類與動物性交的畫面，他在出庭時坦承罪行，並掩面啜泣。目前基石已獲得交保，法官將在10月做出判決。

綜合外媒報導，英國警方在2018年9月從基石的電腦中查獲「人獸交」的照片，起初他否認罪行，法院因疫情延後開庭，近日在西薩塞克斯郡（West Sussex）的奇切斯特（Chichester）法院聽證會上審理此案。基石一改先前態度，當庭認罪，還在法官面前摘下眼鏡，捂著臉懊悔痛哭，最後被保釋。法院將在今年10月判刑。

Ex-CBBC presenter Stephen Kish sobs as he admits extreme animal porn chargehttps://t.co/qkxFAmfkMN pic.twitter.com/NLhB6qgd6i — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 24, 2021

據了解，基石除了是英國廣播公司兒童頻道的知名主持人外，同時還在布萊頓（Brighton）經營一家名為「愛的尾巴」（Tails of Love）的寵物犬寄養公司，而他也是50多項世界紀錄的保持人，包括「憤怒鳥」（Angry Birds）與「小精靈」（Pac Man）的最高分紀錄。目前他因此事件影響，在BBC上的節目都已遭到移除。

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