前北約秘書長致函「立陶宛外長」　盼歐洲團結應對中國

▲前北約秘書長致函給立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）



中央社記者陳韻聿倫敦31日專電

立陶宛與台灣將互設代表處，面臨北京政治、經濟施壓。前北大西洋公約組織（NATO）秘書長拉斯穆森近日致函立陶宛外長藍斯柏吉斯，肯定立台關係發展，指出歐洲應團結一致應對北京。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）也提到，台灣獲允在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處，不違背歐洲聯盟（EU）的「一中政策」。

立陶宛國家廣播電視（LRT）今天報導，拉斯穆森致函藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），肯定立陶宛的對台與對中政策具膽識，也期盼立陶宛能獲所有歐盟國家支持。

拉斯穆森表示，民主政體需加緊合作；台灣是世界民主家庭一員，與台灣的合作十分重要。

他提到，他了解立陶宛正經歷來自中華人民共和國的龐大壓力，呼籲立陶宛繼續堅持立場。北京企圖懲罰歐洲捍衛自由、民主、人權的人士，歐洲應團結一致應對。

立陶宛外交部推文指出，藍斯柏吉斯對拉斯穆森表示感謝。拉斯穆森致函藍斯柏吉斯，肯定他決定與台灣發展關係，也期待立陶宛獲所有歐盟國家支持。

面對中方施壓立陶宛，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、美國、英國、歐洲議會、捷克、烏克蘭、瑞典、荷蘭、愛爾蘭、法國、德國等議會外交委員會主席27日發表共同聲明，譴責中國干預立陶宛內政，並呼籲各國全面支持立陶宛。

拉斯穆森曾任丹麥總理，2017年創立非政府組織「民主聯盟」（Alliance of Democracies），推進國際間民主政體的團結合作、對抗威權體制。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘