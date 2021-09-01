韓國國產疫苗展開與AZ「比較性三期試驗」　全球招募4000參與者

▲南韓國產疫苗展開與AZ疫苗的「比較性三期試驗」。（圖／達志影像）



中央社首爾31日綜合外電報導

韓國SK生物科學公司（SK Bioscience）和英國葛蘭素史克藥廠（GSK）今天表示，旗下的候選疫苗GBP510與AZ疫苗展開第三期比較性臨床試驗。

路透社報導，第三期試驗將在全球招募約4000名參與者，其中原本施打安慰劑組將改為施打英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。

SK生物科學公司的候選疫苗GBP510與GSK的免疫佐劑混合，第一期臨床試驗數據正面，這個月稍早獲韓國食品醫藥品安全處許可進行第三期臨床試驗。

輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生集團（J&J）和AZ疫苗都已獲得韓國當局批准施打。然而，在第4波疫情延燒之際，由於疫苗短缺和供貨延遲，打亂韓國政府的疫苗接種計畫。

韓國第一支國產疫苗SK疫苗若順利完成第三期試驗，將有助於韓國減少對西方國家研發疫苗的依賴。

SK生物科學公司和葛蘭素史克藥廠表示，GSK/SK疫苗若獲批准，將可以透過世界衛生組織（WHO）率領的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）供貨，預期試驗結果將於明年上半年出爐。

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