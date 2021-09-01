姊姊懷孕「堅持嫁軟爛男」　他怒曝男方離譜行為：不如嫁塊叉燒

▲姐姐堅持嫁軟爛男。親人列男方超離譜行為「嫁他不如嫁塊叉燒」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在爆料公社APP表示，他的姐姐日前決定家給一名極限軟爛男，年齡40歲沒有存款還是月光族，婚前甚至貸款買了一輛檔車，對於結婚的過程安排不聞不問，婚禮也沒有出過半毛錢，氣得他大罵「嫁給這種人，還不如嫁一塊叉燒」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO表示，她的姐姐最近因為懷孕要結婚，男方卻極限軟爛，年齡40歲沒有存款，還是月光族，婚前為了買一輛檔車，全額貸款10萬多元，「我爸媽要求他父母出面，男的卻說爸爸沒聯絡了，媽媽也很少見面，但在我爸媽強烈要求下，男方媽媽才出面說會負責，拿了一筆錢下聘，沒想到卻是惡夢的開始」。

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她指出，男方對於結婚的過程安排不聞不問，拍婚紗的當天遲到、找宴客地點沒參與，從拍婚紗照到辦婚禮沒有出過一毛錢，後來甚至直接住進她家，理由是現在無家可歸，「每天等我爸媽煮飯，吃完就躲回房間，沒有洗過一次碗、幫忙出菜錢更不用想」、「嫁給這種人，還不如嫁一塊叉燒」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「這種垃圾還敢嫁，我也真服了女方，以及女方的家人」、「妳所說的那個男人，本身自己的家庭就是個問題家庭，嫁入問題家庭，後果不堪設想啊」、「這種垃圾還不如不要結婚，孩子生下來自己養就好，幹嘛還養一個廢物」。

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