歐盟境內70%成人「完整接種疫苗」　 達成重要里程碑

▲歐盟七成成年人完整打過兩劑新冠疫苗。（圖／路透社）



文／中央社

歐洲聯盟今天宣布，達成境內70%成人完整接種疫苗目標，但強調疫情尚未結束必須繼續前進。另除了讓更多歐洲人接種疫苗，也要幫助世界其他地區得到疫苗。

歐盟繼在今年7月宣布，境內7成成人接種第一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，今天再表示逾2億5600萬成年人已完整接種疫苗，達到70%成人完整接種疫苗的重要里程碑。

世界各國目前力拚70%人口施打完整2劑COVID-19疫苗，以向群體免疫前進。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天稱讚這是一項了不起的成就，歐盟的疫苗戰略取得成效，讓歐洲成為全球抗擊COVID-19的先鋒。

但范德賴恩也強調疫情尚未結束，歐盟必須繼續前進，除讓更多歐洲人接種疫苗，也需要幫助世界其他地區得到疫苗，尤其是中低收入的國家。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天也強調，歐盟實現夏季結束前為70%的成人完整接種疫苗的目標，這是歐盟及成員國的共同成就。

但由於歐盟成員國接種疫苗比率是西歐國家高於東歐，因此凱瑞亞基德斯表示將持續支持成員國以縮小疫苗接種差距，另還必須戰勝與變種病毒的競爭。

歐盟國家疫苗接種情況差異很大。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）數據顯示，馬爾他已為境內90%以上成人接種疫苗。

根據歐洲疾病預防管制中心的數據，愛爾蘭和葡萄牙也已為逾80%成人施打疫苗，法國則是70%以上。在東歐，保加利亞迄今只為1/5成人完整接種疫苗，羅馬尼亞僅為約30%成人接種。

克羅埃西亞、拉脫維亞、斯洛維尼亞及斯洛伐克已對約一半18歲以上民眾施打疫苗。

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