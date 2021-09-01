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首批90萬劑BNT今晚抵台！陳時中親自接機　12~22歲最優先施打

▲▼8/31指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

輝瑞BNT疫苗來了！各項消息指我國首批BNT疫苗將於今晚9時30分抵台，數量約90幾萬。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中未鬆口到貨時程，僅說時程接近，並且將親自接機迎接；另一方面，則公布了BNT接種規劃，除了已知的12~17歲近120萬學生族群造冊接種，其餘疫苗則優先開放18~22歲年輕族群在疫苗平台上登記預約，該族群初估有80萬人符合資格。

陳時中昨日於記者會中直言「BNT實際到貨時間我不是那麼清楚，但這批貨對台灣來講意義重大，這批貨來了我會去」並說明，BNT到貨量一次大概都是90幾萬，但詳細數字還不清楚，應該是會分兩批；這數字和先前傳出的近200萬劑相去不遠。

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BNT是第一支核准使用於未成年青少年的疫苗，陳時中先前也幾度表態會優先給國高中學生接種，根據內政部統計，12~17歲學生族群約120萬人。

指揮中心昨日公布規劃，會採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，至於其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。陳時中說，這次和以前登記情況不同，是個例外，主要在於AZ疫苗最低已開放23歲，所以希望補齊缺口。

指揮中心發言人莊人祥說明，18~22歲族群約有100萬人，其中約有21萬人已經完成第一劑或者第二劑的接種，剩餘80萬人將符合平台優先提供BNT疫苗對象資格。

BNT疫苗登記熱潮不減，從8/28日起放上登記平台首日，前三小時統計就已湧入197萬人，到昨天下午5點最新統計數據，勾選BNT者已經超過348萬人，每天都還在增加；另在新增BNT疫苗選項之前，約有200萬莫德納鐵粉堅持只勾莫德納，不過這幾天持續下降，到昨日只剩下7.9萬人，和先前相比只剩一半不到。

國內目前取得疫苗，包含國際採購、國際捐台還有國產疫苗，累積已經超過1200萬劑；根據指揮中心最新疫苗接種統計，至30日為止，已累計接種1092萬8,720 劑，其中AZ接種655萬6,653 劑，莫德納接種372萬3,389劑，高端接種 64萬8,678劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 42.73 %，劑次人口比 46.56 (劑/每百人)；日前被問及10月疫苗覆蓋率是否會達到6成，陳時中回應「沒問題」。

莊人祥昨也公布目前疫苗庫存，AZ疫苗有57萬劑，另有兩批正在檢驗封緘中，分別是26.5萬劑與昨日最新到貨的59.5萬劑，總庫存AZ來到143萬劑；莫德納則有39.5萬劑，另有3萬劑捷克捐贈疫苗檢驗封緘中，高端疫苗則還有21.8萬劑。

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