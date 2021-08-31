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要塔利班歸還850億美元武器裝備　川普建議美軍：回去把東西炸掉

▲▼塔利班武裝分子在美軍撤離後守在喀布爾機場外圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班武裝分子在美軍撤離後守在喀布爾機場外圍。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國前總統川普30日表示，美軍撤出阿富汗後，塔利班應該要歸還遺留在阿富汗價值850億美元的武器裝備，否則美國應該以「明確的軍事力量」予以回應，或者至少要將這些裝備全數炸毀。

川普發表聲明說，拜登政府主導的撤軍任務是「史上最爛」，遺留在阿富汗的所有美軍裝備都應該要立刻歸還美國，這代表著850億美元的納稅錢。川普還說，「如果塔利班不交還，我們要以明確的軍事力量干預並奪回裝備，或這至少要炸掉裝備。」

根據外媒報導，在塔利班奪得阿富汗控制權後，據稱武裝份子繳獲了價值數十億美元的美軍裝備，其中包括槍枝、載具、飛機等。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）坦言，美國無法掌握所有裝備的去向，但很肯定有相當一部份落入塔利班手中。

美軍最後一架運輸機31日正式離開喀布爾，標誌的美國對阿富汗20年的軍事干預結束。美國陸軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，美軍在離開之前，事先將喀布爾機場剩餘73架飛機「報廢」，使這些飛機不可能再升空，但他沒有說明具體方式。

據悉，美軍還遺留下70輛防地雷伏擊裝甲車（MRAP）和27輛悍馬，還有用來保衛機場免受火箭彈攻擊的近迫武器系統等，美軍在離開前同樣報廢了這些裝備。麥肯錫說，「拆除這些系統的程序很複雜，因此我們廢了這些裝備，讓它無法再次被使用。」

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