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飯店服務生發財了！英國客「驚人遺產」指名給他　這輩子不用工作

▲▼ 飯店服務生達斯丹（Taskin Dasdan）。（圖／翻攝自臉書）

▲達斯丹1990年就在飯店服務。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國男子考特尼每年都到土耳其度假，並住在同間飯店，也和當地飯店人員有了交情。在考特尼今年過世後，親屬們這才發現，最大的那份遺產留給飯店服務生達斯丹，其餘部分留給其他飯店人員。據了解，這筆錢可讓達斯丹從此不用上班賺錢，但他說，他非常熱愛這份工作，會繼續做下去。

綜合每日郵報等報導，考特尼（Charles George Courtney）每年都會到土耳其度假，並住在艾登省首府艾登（Aydin）西區的飯店Korur De Lux Hotel，長期入住的401號房。多年下來，他與飯店服務生達斯丹（Taskin Dasdan）也成為朋友。現已知達斯丹1990年就在飯店擔任服務生。

考特尼於今年過世，然而親屬這才發現，依據他的遺囑，最大的那一份遺產給了達斯丹，還有一小部分是給其他飯店人員。經英國官員聯繫通知，達斯丹才知曉此事，也感到相當震驚。儘管這筆遺產數目並未公開，但據傳可讓達斯丹無須繼續工作。

達斯丹表示，考特尼出手相當慷慨，就連自己孩子的就學教育費，都是考特尼資助，他對此事非常感激。如今考特尼把遺產一大部分留給他，達斯丹說，他還是會繼續上班，因為他非常熱愛這份工作，可以讓他有機會認識來自世界各地的人。

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