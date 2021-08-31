生前「狂吃動物驅蟲藥」！德州反口罩運動領袖染疫病逝

實習記者陳妙津／綜合報導

美國德州男子華萊士（Caleb Wallace）長期帶頭反對戴口罩及其他防疫限制措施，日前他確診新冠肺炎，卻不願意接受篩檢或就醫，反而在家服用動物驅蟲藥「伊維菌素」（ivermectin）治療，不過情況並未好轉，他與病魔搏鬥病逝約1個月後，仍不幸在28日不治，享年30歲，留下身懷六甲的妻子和3個孩子。



綜合美媒報導，華萊士生前強烈反對戴口罩及疫情限制措施，甚至在今年4月寫信給當地學區，抗議學校關閉。2020年7月4日，他在德州聖安吉洛（San Angelo）協助舉辦「自由集會（The Freedom Rally）」，帶頭反對防疫規定，和參與者們一起舉著標語，批評戴口罩、企業關閉、新冠肺炎背後的科學和自由派媒體，「我們對美國的現狀並不滿意。」

▲美國德州反口罩運動領袖華萊士（Caleb Wallace）染疫後堅不就醫，靠民俗偏方治療，近日病逝享年30歲。（圖／翻攝自募資平台GoFundMe）

此外，華萊士也認為強制接種疫苗已經違反憲法保障的人權，「我的健康與你無關，這聽起來很嚴厲，但我們的憲法、基本人權都保障這一點，我更關心自由，而不是你的個人健康。」



華萊士的妻子潔西卡（Jessica Wallace）表示，丈夫在 7 月 26 日開始出現染疫症狀，但拒絕接受檢測或去醫院，而是選擇服用高劑量的維生素C、阿斯匹靈等， 也曾自行服用動物驅蟲藥「伊維菌素」（ivermectin），最後在7月30日被送往急診室，8月8日起昏迷。



潔西卡這一個月以來，不斷在網路上發布丈夫的病情狀況，無奈華萊士最終在院靠呼吸器續命近1個月後，仍因併發症去世，享年30歲，「對於那些希望他死的人，我很抱歉他的觀點和意見傷害了你。我曾祈禱他能以新的視角和對生活的嚮往走出這段困境。我不能說更多了，因為我不能代表他說。」

據法新社報導，伊維菌素在疫情早期實驗室研究中顯示出可能有益於新冠病毒治療，但並未有臨床試驗結果證實療效，美國食品暨藥物管理局（FDA）、國家衛生研究院（NIH）都建議民眾千萬不要輕易嘗試拿來治療新冠肺炎，不過仍有許多民眾深信其療效跑去搶購，包括福斯新聞頻道（Fox News）主持人殷格拉漢（LauraIngraham）、共和黨聯邦參議員強生（Ron Johnson），甚至還出現不少人因服用伊維菌素過量而中毒的狀況。