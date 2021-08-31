「榮譽殺人」恐怖畫面曝！她拒嫁堂哥遭當街砍死　3家人亂刀凌虐

▲ 阿爾-夏瑪瑞遭到親兄弟和堂兄弟亂刀殺害。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克日前發生一起驚悚案件，一名年輕女子下班路上突遭3名男子包圍，大街上被亂刀砍死。調查發現，3名歹徒竟是女子家屬，因為她不願接受家人安排，嫁給自己的堂哥，便在光天化日之下被「榮譽殺人」，案發後她倒地虛弱掙扎的畫面在網路上瘋傳，震驚社會。

《鏡報》30日報導，這起事件發生於巴格達市中心，在糕點店工作的30歲女子阿爾-夏瑪瑞（Nourzan Al-Shammari）下班回家途中，突然出現3名戴著頭巾且手持刀械的男子，大庭廣眾之下將她殺害。

العراقي المافاهم من الغيرة بس من سجل يونس محمود بسنة ٢٠٠٧

الغيرة الي صرعوا ام امنا بيها وينها؟

اليوم ورا ماشفتوا فديو مقتل نورزان هم الكم عين بعد تكولون احنة اهل الغيرة؟؟

الخزي والعار لكل شخص شافها بهيج وضع وماساعدها#حق_نورزان_ضحية_التحرش pic.twitter.com/Z2hnzTX8Yr — Abrar Wadi (@abrarwadi97) August 26, 2021

巴格達反犯罪部門公開的影片中可見，阿爾-夏瑪瑞跑了幾步後當場癱倒在地，持續掙扎至少40秒，最終不幸傷重身亡，卻沒有路人上前幫忙，畫面在社群媒體上引起廣大關注。

伊拉克內政部發言人曼恩（Saad Maan）聲明指出，接獲阿爾-夏瑪瑞死亡的消息後，第一時間便由專家及調查人員組成特別小組，以追查兇手，初步結果顯示，共有3名嫌犯持尖銳物體犯案。

事發3天後，伊拉克警方28日宣布，兇手以破紀錄的速度落網，已逮捕阿爾-夏瑪瑞一名兄弟，另二名嫌犯則是她的堂兄弟，目前仍在逃逸。她的兄弟已經承認罪行，並稱這是「家務事」。

根據當地Alsumaria News，阿爾-夏瑪瑞13歲時便在家人強迫之下，與第一任丈夫結婚。二人離婚後，她的叔叔企圖強迫阿爾-夏瑪瑞與自己的兒子再婚，但阿爾-夏瑪瑞不願意，因此多次遭受威脅。親戚透露，她不久前才發文寫道，覺得很沒有安全感。

這起事件掀起伊拉克民眾怒火，許多網友在社群媒體上發文時附上阿爾-夏瑪瑞名字的標籤，抗議針對女性的暴力行為。

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