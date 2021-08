暴雨沖垮公路2死10傷！7車墜6公尺深大洞　警：23年沒遇過這種事

▲事發地點為連接密西西比州及路易斯安那州的主要幹道。(圖/翻攝自Google Maps)

記者詹雅婷/編譯

美國密西西比州一條公路30日晚間部分路段被暴雨沖毀,有7輛車掉進約15公尺長、6公尺深的洞中,造成至少2人死亡、10人受傷。當地警方表示,這可能與艾達颶風(Ida)挾帶的大雨有關,「在我23年執法生涯中,從來沒見過這種事」。

Here’s some video of another vantage point where you can see more cars and the full road collapse in #lucedale. It’s a grim scene. pic.twitter.com/DWlBjTw3Ha