暴雨沖垮公路2死10傷！7車墜6公尺深大洞　警：23年沒遇過這種事

▲事發地點為連接密西西比州及路易斯安那州的主要幹道。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／編譯

美國密西西比州一條公路30日晚間部分路段被暴雨沖毀，有7輛車掉進約15公尺長、6公尺深的洞中，造成至少2人死亡、10人受傷。當地警方表示，這可能與艾達颶風（Ida）挾帶的大雨有關，「在我23年執法生涯中，從來沒見過這種事」。

Here’s some video of another vantage point where you can see more cars and the full road collapse in #lucedale. It’s a grim scene. pic.twitter.com/DWlBjTw3Ha — Brianna Hollis (@BriHollisNEWS) August 31, 2021

美國有線電視新聞網（CNN）報導，事發於城鎮盧斯代爾（Lucedale）附近的26號公路，是連接密西西比州及路易斯安那州的主要幹道。

就在30日晚間，部分路段被暴雨沖走，形成15公尺長、6公尺深的大洞，總計7輛車掉進洞中，造成至少2人死亡、10人受傷。依據當地警方的說法，其中3名傷者情況危急，初步研判，暴雨可能與艾達有關。當地媒體指出，部分車輛已陸續被運出。

艾達29日以四級颶風的威力登陸路易斯安那州後，鄰近的密西西比州也開始降下暴雨。截至30日當地晚間10時左右，艾達已降為熱帶低氣壓，往田納西州的方向前進。據悉，密西西比州仍有5.8萬人無電可用。

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