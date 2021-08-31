日女高中生「自願上車」被可疑夫妻載走滅口　3天後遭棄屍廢棄屋

▲被害少女失蹤3天後，被發現陳屍在一座廢棄房屋內。（圖／免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本東京一名年僅18歲的女高中生28日下午聲稱要出門見朋友後，就徹底失蹤，直到3天後才被發現陳屍在山梨縣的一間廢棄老屋內。警方隨後鎖定一對來自群馬縣的夫妻檔，並將兩人以遺體遺棄罪嫌逮捕，接下來將繼續深入調查詳細案情，以釐清案發經過與行兇動機。

根據《日本放送協會》報導，在東京都就讀高三的18歲少女鷲野花夏28日下午3時左右，告訴家人要出門見朋友後，便消失無蹤。直到當天傍晚，被害人母親發現女兒遲遲沒有返家，連忙報警。警方調閱住家附近監視器後發現，鷲野花夏一出家門就上了一輛陌生車輛。

▲警方一路追查，最後終於在長野縣找到嫌犯與可疑車輛。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



警方循線搜尋該輛小客車，並在30日晚間7時左右，於長野縣發現該輛車輛，同時逮捕了駕車的27歲嫌犯小森章平與其28歲的妻子小森和美，不過鷲野花夏早已經不在車上，兩人也立刻坦承將少女殺害的事實。根據兩夫妻的約談結果，警方隨即前往山梨縣早川町搜索，並在一間路邊的廢棄小屋找到女高中生的屍體。

鷲野被發現時，身穿失蹤時的衣服，胸口滿是血跡，而背後則有4道傷口。廢棄房屋的屋主接獲警方通知後深感震驚。他表示，這裡從10年前就沒有人住了，只有親戚們每年會回來5、6次，房子基本上都空著，只會拿來堆放雜物，沒想到竟然被嫌犯拿來棄屍。

該間廢棄小屋位於沿山的縣道，平常只有大卡車之類的車輛會經過，附近幾乎沒有民宅，也沒有人會經過。目前警視廳已經成立特別搜查本部調查此案，而兩夫妻也被移送至山梨縣內接受調查。

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